Irizar erhält mehrere E-Bus-Aufträge aus Polen

In allen Fällen wurde das Modell Irizar ie bus ausgewählt, wie der Hersteller mitteilt. Allerdings handelt es sich bei den insgesamt fünf Aufträgen um unterschiedliche Varianten des ie bus – von der Zehn-Meter-Version bis zum 18 Meter langen Gelenkbus.

Blicken wir kurz auf die Aufträge: Wie Irizar mitteilt, hat schon vor einigen Wochen der ÖPNV-Betreiber MZA Varsovia zehn ie bus mit zehn Metern Länge für den Einsatz in Warschau bestellt. Die Fahrzeuge sollen Ende 2026 ausgeliefert werden, zudem gibt es eine Option auf zehn weitere Exemplare. MPK Cracovia hat 22 Zwölf-Meter-Busse für den Einsatz im Krakauer Stadtzentrum bestellt. MPK Cracovia hat bereits 26 E-Busse von Irizar in der Flotte.

MZK Bielsko-Biała hat ebenfalls die Zwölf-Meter-Variante bestellt, jedoch nur zwölf Exemplare – die ersten Fahrzeuge sollen noch im ersten Halbjahr 2026 ausgeliefert werden. Von MPK Nowy Sącz hat Irizar den Auftrag über fünf Zehn-Meter-Busse erhalten. Dieser kleine Auftrag soll schon im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Der größte der fünf Aufträge stammt von GZM Katowice. Der Betreiber hat gleich 31 E-Busse bestellt, davon 16 Gelenkbusse mit 18 Metern Länge und 15 Zwölf-Meter-Busse. Hier sollen die Fahrzeuge in mehreren Städten eingesetzt werden.

„Wir möchten allen Betreibern für ihr Vertrauen in unsere Elektromobilitätslösungen danken. Es freut uns sehr zu sehen, wie sich unsere Elektrobusse in ganz Polen verbreiten. Wir hoffen, dass die Einwohner damit komfortabel, leise und umweltfreundlich reisen können“, sagt Mikel Irizar, kaufmännischer Leiter von Irizar e-mobility Eastern Europe.

irizar-emobility.com