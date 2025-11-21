Shell Recharge baut mehrere Schnelllader in Hessen

Der erste neue Shell-Ladestandort an einer Tankstelle befindet sich in Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach. Auf dem Gelände der Tankstelle an der B44 hat die Ladeinfrastruktur-Tochter des Mineralölkonzerns sechs Ladepunkte mit bis zu 300 kW errichtet – also drei Säulen mit jeweils zwei Ladepunkten.

An der Tankstelle in der Strahlenberger Straße 118 an der B43 in Offenbach wurde die selbe Konstellation aufgebaut – sechs Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW verteilt auf drei Ladesäulen. In der Tankstelle in Hattersheim am Main in der Mainstraße 40 (Main-Taunus-Kreis) sind jetzt zwei Ladesäulen in Betrieb, dort gibt es also vier Ladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung.

Eine Besonderheit ist die neue Schnelllade-Anlage in der Hainbuchenstraße 1 in Kassel-Baunatal: Die vier Ladepunkte von Shell Recharge mit bis zu 150 kW Leistung befinden sich nicht auf dem Gelände einer Tankstelle, sonder auf dem Parkplatz des dortigen Penny-Marktes. Die Kooperation mit der Rewe Group, zu der Penny gehört, geht auf das Jahr 2021 zurück.

„Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zuverlässig wie möglich zu gestalten – genau dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind“, sagt Florian Glattes, Leiter des Shell Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sind eben nicht nur Tankstellen, sondern auch Standorte im Einzelhandel.

Shell Recharge betreibt nach eigenen Angaben derzeit rund 1.800 Schnellladepunkte in Deutschland. In Hessen sind es derzeit 112 Shell-Schnelllader an 30 Standorten, wie der Mineralölkonzern mitteilt. „Shell plant, dieses Netz weiter auszubauen – insbesondere an Tankstellen und außerdem in Kooperation mit Partnern wie Penny“, heißt es in dem Schreiben.

shell.de