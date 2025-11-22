Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 23:48 minFlotten

„E-Mobilität beginnt im Kopf“ – Michael Müller von WSS Würth Shared Services

Mueller wuerth live oktober

Wie stellt man eine ganze Konzern-Flotte mit 80 Tochterunternehmen Stück für Stück auf Elektromobilität um? Michael Müller aus dem Projektmanagement E-Mobility arbeitet genau daran. Bei Würth Shared Services beginnt die E-Mobilität im Kopf, wie Müllers Vortrag bei unserer Online-Konferenz zeigt.

Von Peter Schwierz
22.11.2025 - 12:00 Uhr

Michael Müller, Projektmanager E-Mobility bei Würth Shared Services, gibt in seinem Vortrag Einblicke in die Elektrifizierung des konzernweiten Fuhrparks mit über 8.000 Dienstwagen. Bereits rund 2.000 Würth-Fahrzeuge sind vollelektrisch – eine Quote von knapp 25 Prozent, Tendenz stark steigend.

Müller erläutert, wie Würth seit 2017 rund 80 deutsche Gesellschaften in ein zentrales Fuhrpark- und Ladeinfrastruktur-Management überführt hat – mit über 700 Ladepunkten an Firmenstandorten und rund 1.500 verwalteten Home-Wallboxen. Die Grundphilosophie: Der Wandel beginnt „im Kopf“ der Mitarbeitenden. Nicht Zwang zum E-Auto, sondern Grundlagenschulungen, Poolfahrzeuge und ein transparentes Reporting sollen Ängste nehmen und den Spaß an E-Mobilität fördern. „Unsere Aufgabe ist es, den Nutzerinnen und Nutzern den Umstieg so einfach wie möglich zu machen“, sagt Müller.

Gleichzeitig wird das Backend-System kontinuierlich weiterentwickelt, um Ladeprozesse, Tarife und Abrechnung effizient zu steuern. So entstehen bei Würth skalierbare, digitalisierte Prozesse, die auch große Elektro-Fuhrparks handhabbar machen. Die Transformation ist sowohl nachhaltig als auch wirtschaftlich motiviert: Verbrenner verschwinden zunehmend, CO2-Regulierung und TCO-Optimierung machen E-Mobilität zur logischen Wahl. Plug-in-Hybride spielen nur noch eine geringe Rolle, da reine E-Fahrzeuge inzwischen die Anforderungen an die Reichweite erfüllen. Müller betont: Der Schlüssel liegt im Tun und Ausprobieren – Proof of Concepts und praxisnahes Erleben sind entscheidend, um vom Nachdenken ins Handeln zu kommen.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „„E-Mobilität beginnt im Kopf“ – Michael Müller von WSS Würth Shared Services“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Siegert wollf enbw smatrics live oktober
Video - 27:45 minFlotten

Kostensenkung für E-Flotten: Peter Siegert (EnBW) und Tobias Wolff (Smatrics)

16.11.2025
Roth alphabet fuhrparkmanagement live oktober
Video - 25:18 minFlotten

Wie die neue BEV-Generation Fuhrparks effizient macht – Gianluca Roth, Alphabet

09.11.2025
Flexis solutrans
Flotten

Flexis stellt neue Flottenmanagement-Lösung vor

20.11.2025