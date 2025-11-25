Alle Kategorien Alle Kategorien
Ab 2026 nur noch elektrisch: Renault Trafic E-Tech Electric mit 800 Volt

Renault hat vor wenigen Tagen die Serienversion seines neuen Transportermodells Trafic vorgestellt. Das Besondere: Der Diesel fliegt raus, die frische Generation gibt es nur noch rein elektrisch. Der neue Trafic kommt zwar erst Ende 2026 auf den Markt, wir haben aber jetzt schon alle wichtigen Infos für Sie zusammenget

Von Jannis Hug
25.11.2025 - 16:00 Uhr

Die Transportmesse Solutrans ist in Frankreich ähnlich wichtig wie die IAA Transportation bei uns in Deutschland. Daher verwundert es kaum, dass der Renault-Konzern einige wichtige Neuheiten mit nach Lyon gebracht hat. Darunter ist auch die vierte Generation des Transporter-Modells Trafic, der künftig nur noch Trafic E-Tech Electric heißt. Der Name wird zwar etwas komplizierter, das Angebot aber einfacher: Den neuen Renault-Transporter gibt es bald nur noch elektrisch. Dieselmotoren oder Hybride werden einfach nicht mehr angeboten! Beim Antrieb setzen die Franzosen auf einen neu entwickelten Elektromotor mit 150 Kilowatt Leistung und 345 Newtonmetern Drehmoment – der Motor wird auch in Europa gebaut. Bei der Batterie geizt Renault noch etwas mit den Details, die genaue Größe der beiden angekündigten Varianten will man noch nicht verraten.

