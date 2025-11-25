Bäckerei Büsch liefert Backwaren mit E-Lkw aus

Nach der Integration eines ersten vollelektrischen Renault E-Tech T 540 erweitert Büsch seinen Fuhrpark nun um ein zweites Exemplar desselben Typs. Das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Kamp-Lintfort (am unteren Niederrhein) betreibt Bäckereifachgeschäfte, die überwiegend in den Vorkassenzonen von Edeka-Märkten zu finden sind.

„Nach den positiven Erfahrungen mit unserem ersten Renault Trucks E-Tech T war für uns klar, dass wir diesen Weg weitergehen wollen“, sagt Büsch-Geschäftsführer Dirk Jonack. „Das Fahrzeug überzeugt uns im Alltag durch Zuverlässigkeit, Reichweite und hohen Fahrkomfort – und trägt dazu bei, unsere Transportprozesse nachhaltiger zu gestalten.“

Der Renault Trucks E-Tech T ist speziell für den regionalen und überregionalen Verteilerverkehr konzipiert. Das bestehende Modell – der E-Tech T 540 – basiert auf der bekannten und viel erprobten Technik von Konzernmutter Volvo Group. Dieser Tage hat Renault Trucks darüber hinaus den neuen E-Tech T 780 samt seinem Ableger E-Tech T 585 enthüllt. Das sind zwar namentlich neue Mitglieder der E-Tech-T-Familie, das Duo hat aber mit dem bestehenden E-Tech T des Unternehmens kaum mehr etwas gemeinsam. Es handelt sich um zwei Varianten eines vollständig neu auf die Räder gestellten Fahrzeugs für den Fernverkehr. Hier geht’s zu den Details.

