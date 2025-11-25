Bäckerei Büsch liefert Backwaren mit E-Lkw aus
Nach der Integration eines ersten vollelektrischen Renault E-Tech T 540 erweitert Büsch seinen Fuhrpark nun um ein zweites Exemplar desselben Typs. Das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Kamp-Lintfort (am unteren Niederrhein) betreibt Bäckereifachgeschäfte, die überwiegend in den Vorkassenzonen von Edeka-Märkten zu finden sind.
„Nach den positiven Erfahrungen mit unserem ersten Renault Trucks E-Tech T war für uns klar, dass wir diesen Weg weitergehen wollen“, sagt Büsch-Geschäftsführer Dirk Jonack. „Das Fahrzeug überzeugt uns im Alltag durch Zuverlässigkeit, Reichweite und hohen Fahrkomfort – und trägt dazu bei, unsere Transportprozesse nachhaltiger zu gestalten.“
Der Renault Trucks E-Tech T ist speziell für den regionalen und überregionalen Verteilerverkehr konzipiert. Das bestehende Modell – der E-Tech T 540 – basiert auf der bekannten und viel erprobten Technik von Konzernmutter Volvo Group. Dieser Tage hat Renault Trucks darüber hinaus den neuen E-Tech T 780 samt seinem Ableger E-Tech T 585 enthüllt. Das sind zwar namentlich neue Mitglieder der E-Tech-T-Familie, das Duo hat aber mit dem bestehenden E-Tech T des Unternehmens kaum mehr etwas gemeinsam. Es handelt sich um zwei Varianten eines vollständig neu auf die Räder gestellten Fahrzeugs für den Fernverkehr. Hier geht’s zu den Details.
Schreiben Sie einen Kommentar