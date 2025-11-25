BYD-Deutschlandchef Bialkowski bekommt auch in Benelux das Sagen

BYD gibt an, mit dieser Entscheidung eine enge, einheitliche Marktstrategie in der Region voranzutreiben. „Durch die Bündelung der Zuständigkeiten unter einer Führung werden Synergien in Vertrieb, Marketing und Kundenservice effizienter genutzt und die Wachstumsstrategie konsequent umgesetzt“, teilt BYD mit. Auch Lars Bialkowski selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das BYD mir entgegenbringt, und über meine erweiterten neuen Aufgaben für die Benelux-Region. Unser Ziel ist es, die Elektromobilität und unsere führende Plug-in-Hybrid-Technologie in ganz Europa weiter zu stärken […].“

Bialkowski war vor seinem Antritt bei BYD Senior Vice President und Managing Director von Stellantis in Deutschland, bevor im Zuge der Neubesetzung einiger Führungsposten im Dezember 2024 Opel-CEO Florian Huettl in Personalunion auch die Führung aller Stellantis-Marken in Deutschland übernahm – und Bialkowski den Konzern verließ. Zuvor war er bei Nissan und Renault aktiv.

BYD hat die Deutschland-Geschäftsführung dieses Jahr auch an anderen Stellen neu aufgestellt: Im Februar wurde mit dem SAIC-Manager Patrick Schulz erstmals ein Director Sales für den Vertrieb hierzulande verpflichtet. Und erst Ende Mai wurde der Wechsel des Hyundai-Managers Kai Schröder zu BYD bekannt, der für den chinesischen Hersteller das Händlernetz ausbauen soll. Bis Ende des Jahres peilt BYD 120 Verkaufspunkte hierzulande an.

Zuletzt ging es für BYD in Deutschland denn auch wieder bergauf. Nach einem schwachen Jahr 2024 mit nur 2.891 E-Auto- und Plug-in-Hybrid-Verkäufen (nach schon einmal 4.139 Einheiten in 2023) konnte der Hersteller in den ersten zehn Monaten des Jahres schon 15.171 Neuzulassungen verzeichnen. Und damit ähnlich viele wie Tesla.

