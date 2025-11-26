Vier Mercedes eCitaro in Graz unterwegs

Die beiden zwölf Meter langen Solobusse ersetzen zwei alte Dieselfahrzeuge, während die beiden elektrischen Gelenkbusse die Flotte der Graz Linien ergänzen. Damit wächst der Fuhrpark von 172 auf 174 Busse.

Seit Mitte November werden die vier neuen Elektrobusse schrittweise in die Flotte integriert, wobei sie zunächst „vor allem in der Frühspitze unterschiedlichste Linien verstärken“, wie die Holding Graz mitteilt. Ab Januar 2026 ist dann der Einsatz auf der Linie 67 vorgesehen. Dann wird auch die Linienführung der Linie 67 angepasst, um die Bewohner des Stadtentwicklungsprojekts „Jakomini Verde“ mit fast 600 Wohneinheiten anzubinden.

Alleine durch den Einsatz der vier Elektrobusse sollen pro Jahr etwa 176 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Entscheidend ist dafür die Batterie der Busse und der verwendete Ladestrom. Das Laden erfolgt an neuen Ladestationen im Busdepot, auch hier war Daimler Buses als Partner eingebunden. Bei den Batterien nutzen alle Fahrzeuge die „NMC3“-Batteriegeneration von Daimler Buses. Im Falle der Solobusse sind fünf Packs mit insgesamt 490 kWh verbaut, die Gelenkbusse verfügen über sechs Packs mit 588 kWh.

„Der E-Antrieb bringt im Dauerleistungsbereich des Stadtverkehrs die besten Ergebnisse“, sagt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr. „Es ist sinnvoll, den von Graz seit Jahren eingeschlagenen Pfad mit breitem Austesten verschiedener Systeme im Regelbetrieb fortzuführen, mit Blickrichtung auf eine künftig emissionsfreie Busflotte.“

Artur Konarski, CEO Daimler Buses Austria, ergänzt: „Die Übergabe von vier weiteren vollelektrischen eCitaro-Stadtbussen unterstreicht die über 25-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Holding Graz. Daimler Buses Austria freut sich, mit diesen Mercedes-Benz eCitaro Fahrzeugen einen Beitrag zu einem emissionsfreien und sicheren Stadtverkehr in Graz zu leisten.“

