Zoox setzt in E-Rabotaxis auf Batteriezellen von Panasonic

Im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags wird Panasonic Energy ab Anfang 2026 seine „fortschrittlichsten 2170-Batteriezellen“ liefern, um den wachsenden Robotaxi-Service von Zoox zu gewährleisten. Über Volumen, Laufzeit und Wert der Vereinbarung liegen keine Informationen vor. Bekannt ist aber, dass Zoox im Sommer eine erste Produktionsstätte zur Serienfertigung seines Robotaxis im kalifornischen Hayward eröffnet hat – und mittelfristig stark skalieren will.

Die 2170-Zellen von Panasonic Energy (21 mm Durchmesser und 70mm Länge) kommen bereits in bekannten E-Autos zum Einsatz – allen voran bei Tesla. Da die Japaner jedoch schreiben, dass „die fortschrittlichsten 2170-Batterien“ an Zoox geliefert werden, dürfte es sich um die angekündigte neue Generation handeln. Diese beschrieb Panasonic Mitte des Jahres als Zellen „mit fortschrittlichen Materialien, die die Zellkapazität um etwa fünf Prozent erhöhen werden“. Schon 2023 hatte das Unternehmen vor diesem Hintergrund Silizium-Anoden bei Hersteller Nexeon bestellt. Auch Anfang 2024 bekräftigte Panasonic-Chef die angestrebte Verbesserung der 2170er-Zellen. Aktuell weisen Panasonics Lithium-Ionen-Zellen eine volumetrische Energiedichte von 800 Wh/L auf.

Die Lieferungen an Zoox sollen Anfang kommenden Jahres starten, wobei Panasonic die Zellen zunächst aus Japan schickt. „In naher Zukunft“ sollen diese dann aber aus dem neuen Panasonic-Werk im US-Bundesstaat Kansas kommen. Kazuo Tadanobu, CEO von Panasonic Energy, kommentiert: „Zoox ist wirklich einzigartig. Dies ist ein entscheidender Schritt für Panasonic Energy und bietet die Möglichkeit, zur nächsten Generation von Mobilitätsinnovationen beizutragen. Zoox revolutioniert den städtischen Verkehr, und Panasonic Energy unterstützt diese Robotaxis für eine sicherere, nachhaltigere und vernetztere Zukunft.“

Laut Bruce Baumgartner, Vice President Supply Chain, Quality & Reliability bei Zoox, ist dies eine „außerordentlich spannende Zeit für Zoox und wir freuen uns, Panasonic Energy als neuen Partner auf unserem Weg zur Neudefinition urbaner Mobilität an unserer Seite zu haben.“ Ihr Engagement für Innovation und Qualität decke sich mit Zoox‘ Mission, eine sicherere, sauberere und angenehmere Art der Fortbewegung in Städten zu schaffen.

Zoox ist seit diesem Jahr mit einem regulären Dienst in den ersten US-Städten präsent: Nachdem die autonomen E-Shuttles des Unternehmens seit September bereits in Las Vegas unterwegs sind, geht Zoox jetzt wie berichtet auch im kalifornischen San Francisco an den Start.

