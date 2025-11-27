HVV Hop wird auf gesamten Bezirk Hamburg-Harburg ausgeweitet

Bereits 2018 fuhren die ersten Shuttles in Hamburg, zunächst unter dem Namen „ioki Hamburg“. Heute betreibt vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein) den Service, der auf elektrifizierte Fahrzeuge von LEVC setzt, unter dem Namen HVV Hop in mehreren Bediengebieten in Hamburg und Schleswig-Holstein.

Großer Beliebtheit sollen sich die E-Shuttle im Bezirk Harburg-Harburg erfreuen: Über 500.000 Fahrgäste zählt das Unternehmen seit dem Start im Januar 2023. Das bisherige Bediengebiet „Harburg-Ost“ umfasst die Stadtteile Neuland, Wilstorf, Rönneburg, Harburg, Langenbek, Sinstorf, Gut Moor sowie Marmstorf, Eißendorf und Heimfeld

Das Verkehrsunternehmen hat nun mitgeteilt, dass ab Mitte Dezember das Angebot auf den gesamten Bezirk Hamburg-Harburg ausgeweitet werden soll. Ab dann bedient HVV Hop das neue Gebiet „Harburg-West“ mit den Stadtteilen Altenwerder, Cranz, Francop, Hausbruch, Moorburg, Neuenfelde und Neugraben-Fischbek.

Mit der Erweiterung des Services auf den gesamten Bezirk Harburg werde der Betrieb von HVV Hop „noch konsequenter auf die Anbindung an das bestehende ÖPNV-Netz (S-Bahn und Bus) fokussiert“. In der Praxis bedeutet das: Möchte ein Fahrgast eine Route mit einem der Shuttle fahren, die zu einem großen Teil parallel zu einer S-Bahn- oder Buslinie verläuft, kommt keine Buchung zustande. Entweder informiert die App in diesem Fall über das bestehende ÖPNV-Angebot oder es wird ein Fahrtangebot bis zur nächstgelegenen Haltestelle gemacht.

Im Zuge der Erweiterung gibt es darüber hinaus noch eine Änderung: Die Bedienzeiten werden von 24/7 auf 4 Uhr bis 1:30 Uhr (Mo-Do) sowie durchgängig von Freitag bis Sonntag (Sonntag bis 24 Uhr/Start am Montag um 4 Uhr) angepasst.

vhh-mobility.de