Karsan überführt 17 E-Busse nach Mersin

Mersin liegt an der türkischen Mittelmeerküste und zählt über eine Million Einwohner. Die Stadtverwaltung schrieb vor einiger Zeit im Zuge des Programms IPA II 17 Elektrobusse aus – und Karsan bekam den Zuschlag. Nun meldet der türkische Hersteller Vollzug: Die 17 e-ATA sind nach Mersin ausgeliefert worden. Bei dem Modell handelt es sich um den zwölf Meter langen Solobus im Elektro-Sortiment des Herstellers.

Die für Mersin bestimmten Einheiten wurden „speziell auf das Klima, die Streckenführung und die Betriebsbedingungen der Stadt abgestimmt“, wie Karsan betont. Die Fahrzeuge verfügen über eine Batteriekapazität von 396 kWh und eine maximale Leistung von 250 kW. Weiter nennt Karsan eine Ladezeit „von ca. 2,5 bis 3 Stunden“, eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern und 70 Sitzplätze.

Und: „Mit einem Drehmoment von 22.000 Nm bietet der e-ATA auch auf steilen Strecken hohe Fahrleistungen. Dank seines barrierefreien Innenraums und des vollständig niederflurigen Designs läutet der e-ATA in Mersin eine neue Ära des öffentlichen Nahverkehrs ein – mit komfortablem, leisem und umweltfreundlichem Reiseerlebnis“, schreibt der Hersteller.

karsan.com