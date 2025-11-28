Alle Kategorien Alle Kategorien
Ist das der Wendepunkt? E-Autos werden wie Verbrenner genutzt

Die Reichweite neuer Elektroautos ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das ändert auch, wie diese genutzt werden – das zeigt eine neue Studie. Wir erklären Ihnen heute, was dahinter steckt.

Von Jannis Hug
28.11.2025 - 16:00 Uhr

Elektroautos werden aufgrund ihrer Reichweite eher für kurze Strecken genutzt. Das war eines der zentralen Ergebnisse der Studie “Mobilität in Deutschland” aus dem Jahr 2017. Jetzt gibt es eine Neuauflage dieser Studie. Und bei der Nutzung von Elektroautos gibt es ein ganz anderes Ergebnis: Heute liegt der Anteil für längere Strecken mit 13 Prozent annähernd gleich auf mit den Wegstrecken, die mit Verbrenner-Fahrzeugen zurückgelegt werden. Als längere Strecke gilt übrigens alles ab 30 Kilometern. Dass das E-Auto jetzt nicht mehr nur für die Kurzstrecke genutzt wird, schlägt sich auch in der jährlichen Fahrleistung nieder.

