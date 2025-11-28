Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Politik

Koalition einigt sich auf neue E-Auto-Förderung

Im Koalitionsausschuss hat sich die schwarz-rote Bundesregierung auf die konkrete Ausgestaltung der E-Auto-Förderung für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen geeinigt. Und auch zum „Verbrenner-Aus“ in der EU ab 2035 gibt es eine gemeinsame Position der Parteien.

Bundestag bundesregierung deutschland symbolbild pixabay min
Bild: Pixabay/Nikolaus Bader
Von Sebastian Schaal
28.11.2025 - 10:48 Uhr

Wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf ein Beschlusspapier nach dem Koalitionsausschuss berichtet, sollen mit dem neuen Förderprogramm der Kauf oder das Leasing von reinen Elektroautos, aber auch Plug-in-Hybriden, staatlich unterstützt werden. Zwar stehen noch nicht alle Details fest, auf die Grundzüge haben sich die Koalitionsspitzen in der Sitzung am Donnerstagabend aber geeinigt. Bereits im Oktober wurde das Programm grundsätzlich beschlossen, es fehlten aber bisher die wichtigen Inhalte. Klar war nur, dass dafür drei Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen – aus dem Klima- und Transformationsfonds.

Laut dem Beschlusspapier soll „als Grundlage zur Feststellung der Förderfähigkeit ein zu versteuerndes Jahreseinkommen auf Haushaltsebene von 80.000 Euro dienen“, so die DPA. Es sind aber auch höhere Einkommen unter Bedingungen förderfähig, denn pro Kind soll die „Berechtigungsgrenze“ jeweils um 5.000 Euro steigen.

Auch zur Höhe der Förderung gibt es nun erste, konkrete Aussagen der Regierung: Es solle eine Basisförderung von 3.000 Euro festgelegt werden, die mit der Anzahl der Kinder um 500 Euro je Kind um maximal 1.000 Euro ansteige. Für besonders niedrige Einkommen sei eine zusätzliche Aufstockung vorgesehen. Laut dem Dokument, dass Table.Media inzwischen veröffentlicht hat (Link am Artikelende), wird eine voraussichtliche Aufstockung um weitere 1.000 Euro bei Haushalts-Netto-Einkommen von weniger als 3.000 Euro pro Monat genannt.

Finale Ausgestaltung bis Jahresende, Start 2026

Die Ausgestaltung des Förderprogramms solle bis Jahresende finalisiert werden, heißt es weiter. Danach soll es aber zügig vorangehen. Denn das Programm soll „schnellstmöglich im Jahr 2026 gestartet werden“ – vorbehaltlich der beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission.

Aber nicht nur wegen der beihilferechtlichen Genehmigung für das neue Förderprogramm wird die Bundesregierung mit der EU-Kommission in Kontakt treten. Denn in ihrer Sitzung haben sich die Koalitionsspitzen auch auf eine gemeinsame Position der deutschen Bundesregierung zu den CO2-Vorgaben für Neuwagen der EU ab 2035 geeinigt. Das war im Vorfeld alles andere als sicher, da die SPD an der aktuellen Fassung – ab 2035 sind nach derzeitigem Stand nur noch Neuwagen mit einem CO2-Ausstoß von null Gramm CO2 pro Kilometer zulassungsfähig – festhalten wollte, sich die Union aber für Lockerungen ausgesprochen hatte.

Durchgesetzt haben sich CDU und CSU: Auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an, dass Deutschland die EU bitten werde, dass ab 2035 neben Elektroautos auch Plug-in-Hybride, Range-Extender-Fahrzeuge und „hocheffiziente Verbrenner“ neu zugelassen werden dürfen. Das wäre eine massive Aufweichung des ursprünglichen Ziels, da sowohl PHEV als auch EREV und natürlich die reinen Verbrenner nicht auf einen CO2-Ausstoß von 0 g/km kommen. Der Kanzler will noch am Freitag einen Brief an EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen (ebenfalls CDU) schreiben, in dem er die deutsche Position darlegt. Voraussichtlich am 10. Dezember will die EU-Kommission ein neues CO2-Gesetzespaket vorstellen, bei dem es wohl auch um mögliche Änderungen an der Regelung für 2035 geht.

„Es geht hier insbesondere um eine gute Vereinbarkeit von industrieller Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie und den Ansprüchen, die wir an den Klimaschutz stellen“, so Merz bei der Pressekonferenz. „Das wollen wir gut miteinander verbinden, der Klimaschutz darf und soll nicht relativiert werden. Ganz im Gegenteil: Wir wollen die Ziele erreichen, aber wir wollen sie technologieoffen erreichen.“

Was Merz dabei vergisst: Die EU-Regelung ist technologieoffen. Es wird nur ein (wichtiges) CO2-Ziel festgelegt. Wie und mit welcher Technologie das erreicht wird, wird hingegen nicht festgelegt. Selbst ein „hocheffizienter Verbrenner“, der immer noch mehr als die Hälfte der eingesetzten Energie in Wärme und nicht in Vortrieb umwandelt, stößt immer noch CO2 und andere Schadstoffe aus. Und das selbst dann, wenn er mit E-Fuels betrieben werden würde. Dann könnte er zwar, falls die gesamte Kraftstoff-Herstellung mit grüner Energie erfolgt und das nötige CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird, bilanziell CO2-neutral sein, an den Auspuff-Emissionen ändert aber auch der Kraftstoff nichts. Um E-Fuels, das große Thema der FDP in der vorigen Ampel-Regierung, geht es Merz übrigens nicht. Denn die synthetischen Kraftstoffe erwähnte der Kanzler mit keinem Wort.

handelsblatt.com (Förderung), table.media (Beschluss des Koalitionsausschusses als PDF), youtube.com (Livestream der Pressekonferenz mit Merz-Aussagen)

Schlagwörter

6 Kommentare

zu „Koalition einigt sich auf neue E-Auto-Förderung“
SepulNation
28.11.2025 um 10:54
Nochmal her Merz, denn es scheint ja nicht so leicht zu verstehen zu sein: Mit Verbrennern jeglicher Art wird es KEINEN Klimaschutz geben... das Verbrennen der Fossilen hat uns ja das ganze Schlamassel eingebrockt... also bringt es gar nichts, die zwei Wörter Klimaschutz und Verbrenner in einen Satz zu nennen... Und wie will die Industrie wettbewerbsfähig BLEIBEN, wenn sie auf Verbrenner setzt... WIE?
Antworten
Martin
28.11.2025 um 11:01
Für jemanden, der sich ohnehin von der aktuellen Politik abwendet oder kurz davor ist, liefert dieser Beschluss einen weiteren Grund. Muß ein Haushalt mit 80 oder 90.000€ zu versteuerndem Einkommen mit Steuergeldern beim Kauf eines Autos gefördert werden? Noch dazu auch noch für PHEVs? Und das alles bei diesem desolaten Staatshaushalt? Man kann sich nur noch verwundert die Augen reiben.
Antworten
Schnauf123
28.11.2025 um 11:06
Herzlichen Glückwunsch zum finalen Todesstoß der deutschen Automobilindustrie! Wie sollen Konzerne dauerhaft zwei grundverschiedene Fahrzeugkonzepte anbieten und dabei noch profitabel und innovativ sein? Langjährige Planungen werden über den Haufen geworfen und Unternehmen bevorzugt die es nicht geschafft haben sich an die Markgegebenheiten anzupassen. Dazu noch die schwachsinnige Förderung von Fahrzeugen die zusätzliche Bürokratie bedeutet. Reale Preisnachlässe sind meistens deutlich niedriger oder gar nicht vorhanden, siehe Wärmepumpen. Alles um der alten Generation zu gefallen ohne Blick in die Zukunft!
Antworten
Peter
28.11.2025 um 11:29
"Hocheffiziente Verbrenner": Welch wunderbares Oxymoron! Ein echtes Meisterstück deutschen Politiksprechs.Zurück zur Realität hier nochmal ein Kernergebnisse der Ariadne-Analyse (ca. 1 Millionen Verbrauchsdaten) aus Oktober 2025:"Der tatsächliche reale Kraftstoffverbrauch von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) in Europa ist zwischen den Zulassungsjahren 2021 und 2023 leicht auf etwa 6,0 bis 6,2 l/100 km für sowohl Benzin- als auch Diesel-PHEVs angestiegen. Gleichzeitig ist der typgenehmigte Kraftstoffverbrauch von 1,7 auf 1,25 l/100 km für Benzin-PHEV und von 1,4 auf 1,0 l/100 km für Diesel-PHEV gesunken. Alle Hersteller überschreiten die Typgenehmigungswerte daher um 300 bis 500 Prozent."Mehr muss man dazu nicht wissen.
Antworten
HAF
28.11.2025 um 11:46
und wieder versucht man das tote Pferd (aka Verbrenner made in Germany) mit neuen Tricks lebendig wirken zulassen. "hocheffiziente Verbrenner, Range Extender" Ich lach mich schlapp. Wir haben vor 10 Jahren versäumt auf die richtige Karte zu setzen und selbst jetzt gehen wir den Irrweg munter weiter und investieren nebenbei weiter munter hunderte Millionen Euro in die Wasserstoffforschung.
Antworten
Markus W.
28.11.2025 um 11:49
Man kann nur den Kopf schütteln. Gerade hat sich der E-Auto-Markt nach dem letzten Förderchaos wieder etwas normalisiert, da sorgt man wieder für neue Unruhe. Gefördert gehören nach meinem Dafürhalten die Randbedingungen im Sinne der E-Mobilität, also in erster Linie niedrigere Strompreise und höhere CO2-Abgaben für Fossile. Außerdem würden mehr Lademöglichkeiten auch bei Arbeitgebern und eine transparente, einfache und damit barrierefreie Nutzung öffentlicher Ladepunkte helfen.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Morris commercial morris j type
Nutzfahrzeug

Elektrischer Retro-Transporter Morris J-Type soll 2026 in Wales gebaut werden

vor 2 Stunden veröffentlicht
Toyota c hr ladestation
Automobil

Toyota schließt Partnerschaften für „EV-Ladeökosystem“

vor 3 Stunden veröffentlicht
Wsdo
Video - 3:20 minPolitik

Bayern hat’s ja: 117 Millionen Euro für Wasserstoff in der Mobilität

20.11.2025