Regionalbus Ostbayern erhält 16 neue E-Busse

Die RBO Regionalbus Ostbayern GmbH, eine Tochter von DB Regio Bus, erweitert ihre Flotte in Passau um insgesamt 16 neue E-Busse. Damit wird ein Drittel der Fahrzeugflotte auf dem Betriebshof Passau elektrifiziert sein.

Deutsche bahn regionalbus ostbayern passau ebusco e busse
Bild: Regionalbus Ostbayern
Von Sebastian Schaal
28.11.2025 - 15:00 Uhr

Acht neue Solo-Niederflur-E-Busse des Herstellers Ebusco sind bereits eingetroffen und werden aktuell für den Fahrbetrieb vorbereitet, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Weitere acht Fahrzeuge folgen in den kommenden Wochen. Die neuen E-Busse werden im Landkreis Passau sowie in ein- und ausbrechenden Verkehren in die Stadt Passau und in den umliegenden Landkreisen unterwegs sein.

Auf jene 16 Fahrzeuge wurde parallel zur Beschaffung auch der Betriebshof vorbereitet. RBO hat in Passau acht Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten sowie eine Trafostation und eine Übergabestation installiert. Die Ebusco-Fahrzeuge werden dort über Nacht kabelgebunden geladen. Ein Lastmanagement steuert die Ladevorgänge so, dass die Batterien schonend geladen, Lastspitzen verhindert und die Stromkosten optimiert werden, wie es in der Mitteilung heißt.

„Mit den 16 neuen E-Bussen können wir künftig noch umweltfreundlicher und leiser durch den Landkreis Passau fahren“, sagt Michael Karmainski, Niederlassungsleiter der RBO in Passau. Die Fahrzeuge verfügen über leistungsstarke Akkus mit 525 kWh Batteriekapazität und erreichen Reichweiten von rund 400 bis 500 Kilometern. „Sogar unsere längsten Umläufe können so ohne Zwischenladen abgedeckt werden – auch im Winter.“

Die Beschaffung der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur wurde vom Bundesministerium für Verkehr im Rahmen der „Förderung Alternativer Antriebe im ÖPNV 2021“ mit insgesamt rund 4,5 Millionen Euro unterstützt.

In der Mitteilung hält das Unternehmen zwar fest, dass für die DB Regio Bus, Region Bayern, „die klimaneutrale Zukunft der Gesamtflotte ein wichtiges Ziel“ sei, insgesamt ist aber noch ein langer Weg zu gehen. Es sollen zwar kontinuierlich Dieselbusse durch Fahrzeuge mit alternativem Antrieb ersetzt werden, neben den 16 E-Bussen in Passau waren es 2025 aber „nur“ sieben weitere E-Busse und 19 HVO-Busse in verschiedenen Niederlassungen – bei einer Gesamtflotte von 1.300 Bussen.

deutschebahn.com

1 Kommentar

zu „Regionalbus Ostbayern erhält 16 neue E-Busse“
Ben Becker
28.11.2025 um 15:41
Bravo! Die RBO Regionalbus Ostbayern setzt konsequent auf Batterie-elektrische Busse und erteilt Wasserstoff-Bussen eine Absage. Richtige Entscheidung!
