Mannheim: MVV und Hafengesellschaft planen E-Lkw-Ladepark im Handelshafen

Der Standort soll sich an den Bedürfnissen der ansässigen Logistikunternehmen orientieren. „Er wird öffentlich zugänglich sein und trägt zur Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des Hafens als nachhaltiges Umschlagszentrum bei“, teilt MVV Energie mit.

Der neue Ladepark soll speziell darauf ausgerichtet sein, große und schwere Elektro-Lkw „einfach und effizient“ laden zu können, ohne dass Trailer abgekoppelt werden müssen. Eine Durchfahrtsmöglichkeit in den Ladebuchten erleichtert das Manövrieren, sodass Rangieren entfällt.

Entstehen soll der Lade-Hub in der Werfthallenstraße auf einer Gesamtfläche von 2.500 Quadratmetern. Im ersten Bauabschnitt ist der Aufbau von insgesamt vier Schnellladepunkten geplant. Drei CCS-Ladepunkte sollen eine Ladeleistung von jeweils bis zu 400 kW bereitstellen können, der vierte Ladepunkt soll das Megawatt-Laden mit bis zu 1.000 kW ermöglichen. Weitere Details nennt MVV bislang nicht.

Die MVV-Tochtergesellschaft MVV Regioplan übernimmt Planung und Bau des Ladeparks, während Investition und Betrieb bei MVV Energie liegen. Bis die ersten Batterie-elektrischen Lkw laden können, dauert es jedoch noch. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2026 geplant, die Inbetriebnahme soll bis Anfang 2027 erfolgen. Immerhin: Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen MVV und der Staatlichen Rhein-Neckar Hafengesellschaft Mannheim (HGM) wurde nun die Grundlage für das Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 3,2 Millionen Euro geschaffen, das durch die L-Bank gefördert wird.

Bei den vier Ladepunkten muss es zudem nicht bleiben: Abhängig von der Nachfrageentwicklung , könnte ein zweiter Bauabschnitt mit weiteren vier Ladepunkten realisiert werden.

Der Bau des „MVV E-Lkw-Ladeparks“ ist nicht das erste gemeinsame Vorhaben von MVV und HGM. Bereits im November 2024 wurden vier öffentliche Schnellladepunkte im Hafengelände eröffnet. Zudem hat die MVV-Tochter MVV Enamic zehn nicht öffentliche AC-Ladepunkte für Mitarbeitende der Hafengesellschaft und benachbarte Unternehmen errichtet.

mvv.de