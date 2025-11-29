Xing und Ideenion entwickeln Batteriesysteme für Dritte

Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre jeweiligen Stärken in die Entwicklung einzubringen. Xing Mobility ist im Kern ein taiwanesischer Entwickler von Immersionskühlungstechnik für Batterien. Das Unternehmen gibt an, sein Knowhow im Bereich von immersionsgekühlten Cell-to-Pack-Batteriesystemen in die Partnerschaft einzubringen. Ideenion soll seine Erfahrungen beim End-to-End-Fahrzeugdesign und der Fahrzeugtechnik beisteuern.

Auf dieser Basis sollen Elektrifizierungslösungen für verschiedene Anwendungen geschaffen werden. Konkret genannt werden „Hochleistungs- und Nutzfahrzeuge, Marineplattformen und Energiespeichersysteme“. Dabei wollen die Partner vor allem den europäischen Markt in den Blick nehmen. Ideenion ist dafür der Garant. Denn das Unternehmen mit Sitz in Gaimersheim entwickelt Mobilitätskonzepte unter anderem für Audi, BMW und Mercedes-Benz.

Künftigen Kunden verspricht das Duo vor allem eine schnelle und qualitativ hochwertige Umsetzung von der Idee zum Markt: „Gemeinsame Entwicklungsteams liefern integrierte Komplettlösungen – von der Akkupack-Integration und der thermischen Fahrzeugstrategie bis hin zur E/E-Architektur und digitalen Validierung“, heißt es in einer Mitteilung. Dies verkürze die Markteinführungszeit und minimiere die Risiken auf dem Weg vom Prototyp zur Serienproduktion. Als Produktionsort nennen die Partner das vorhandene Werk von Xing in Thailand.

„Xing und Ideenion teilen die Leidenschaft, Grenzen zu überschreiten“, so Royce YC Hong, Gründer und CEO, XING Mobility. „Wir bieten europäischen Automobilherstellern eine wahrhaft immersive, integrierte Batteriearchitektur – Kühlmittel ist der Blutkreislauf, die Adern bilden die Struktur. Immersion ist nicht nur eine Kühlmethode, sondern eine Integrationsphilosophie, die Elektrofahrzeuge leichter, sicherer und schneller industrialisierbar macht.“

Bei der Immersions- oder auch Tauchkühlungstechnologie werden die Batteriezellen vollständig von Kühlmittel umspült. Sonst üblich sind Kühlplatten oder -kanäle, die nur eine oder zwei Seiten einer Batteriezelle berühren – der Wärmetransfer findet dabei über eine deutlich kleinere Fläche statt als bei der Immersionskühlung. Diese soll die Wärme effizient abführen und ein thermisches Durchgehen innerhalb einzelner Zellen sowie eine Brandausbreitung im gesamten Paket verhindern können.

Im Juli 2022 brachte Xing bereits seine Batterie Immersio XM25 heraus, die speziell für schwere Nutzfahrzeuge gedacht ist. Vor zwei Jahren folgte auf der damaligen IAA der Launch einer ersten Cell-to-Pack-Batterielösung („Immersio CTP“), die auch für E-Autos geeignet ist. Auf der Pariser Automesse im vergangenen Herbst präsentierten die Taiwanesen zudem eine Cell-to-Chassis-Lösung. Auf der diesjährigen IAA Mobility stellte das Unternehmen nun sein neuestes Cell-to-Pack-Batteriesystem der Baureihe Immersio vor, das nun auch als Grundlage für die Zusammenarbeit mit Ideenion dienen dürfte.

„Unsere Zusammenarbeit mit Xing Mobility ist eine logische Konsequenz unserer Mission, innovative Automobillösungen zu entwickeln“, kommentiert Mirko Konta, CEO der Ideenion Automobil AG. „Durch die Integration der wegweisenden, immersionsgekühlten Cell-to-Pack-Systeme von Xing mit unseren Design- und Entwicklungskompetenzen werden wir die Elektromobilität der nächsten Generation beschleunigen, die höchsten Ansprüchen an Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit genügt.“

