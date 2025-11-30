1. Advent: Gewinnen Sie jetzt Ihre Wallbox AMTRON® 4You 500 von MENNEKES

Deine eigene Wallbox? So einfach war’s noch nie – mit MENNEKES4You

Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch – und MENNEKES bringt sie direkt zu dir nach Hause. Als Vorreiter im Bereich Elektromobilität macht das Traditionsunternehmen aus dem Sauerland den Weg zur eigenen Wallbox jetzt so einfach und bequem wie nie zuvor. Mit der neuen Online-Plattform MENNEKES4You.de erhältst du alles aus einer Hand: von der Auswahl der Wallbox bis zur Installation.

Das Rundum-sorglos-Paket für deine Heimladestation

Du möchtest dein Elektroauto zu Hause laden, weißt aber nicht genau, wo du anfangen sollst? Wir haben die Lösung! Die benutzerfreundliche Webseite MENNEKES4You.de führt dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Wähle einfach deine individuelle Wallbox aus, buche auf Wunsch einen Home-Check oder entscheide dich direkt für die fachgerechte Installation zum Festpreis. Und dann? Zurücklehnen! Erfahrene Elektroprofis kümmern sich um alles Weitere.

Zuverlässige Umsetzung mit qualifizierten Fachpartnerinnen und Fachpartnern

MENNEKES arbeitet mit einem deutschlandweiten Netzwerk aus geschulten Elektrofachkräften. Unsere Qualitätspartnerinnen und Qualitätspartner kennen unsere Produkte, installieren nach höchsten Standards und stimmen alle Schritte genau mit dir ab. Von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme profitierst du von einem durchgängigen Service, der Zeit spart und Nerven schont.

AMTRON® 4You: die passende Wallbox für dein Zuhause

Unsere AMTRON® 4You Wallboxen wurden speziell für private Haushalte entwickelt und stehen für Qualität, Langlebigkeit und Bedienkomfort. Die Produktreihe besteht aus 3 Wallboxen mit jeweils unterschiedlichem Funktionsumfang: AMTRON® 4You 100, 300 und 500. Das Besondere: Mit auswechselbaren Front Covern in 11 verschiedenen Wunschfarben als Zubehör ist es möglich, der Wallbox eine persönliche Note zu verleihen.

Mehr Infos zu den Produkten:

AMTRON® 4You 100

AMTRON® 4You 300

AMTRON® 4You 500

Und wenn eine PV-Anlage vorhanden oder geplant ist?

Auch das ist kein Problem: AMTRON® 4You 300 und 500 unterstützen das Laden mit Solarstrom – AMTRON® 4You 300 automatisch bei PV-Überschuss, AMTRON® 4You 500 sogar intelligent per App. So wird dein selbst erzeugter Strom zur umweltfreundlichen, Kosten sparenden Energiequelle für dein E-Auto.

Deine Vorteile mit MENNEKES4You

Wallbox & Installation aus einer Hand

PV-optimiertes Laden – einfach oder smart (AMTRON ® 4You 300 oder 500)

4You 300 oder 500) Intuitive App-Steuerung (AMTRON ® 4You 500)

4You 500) Kein Handwerkerstress – zertifizierte Fachpartnerinnen und Fachpartner

Transparente Festpreise & zuverlässige Umsetzung

Qualität „Made in Germany“ – nachhaltig & zukunftssicher

Warum MENNEKES?

Weil Erfahrung zählt. Seit Jahrzehnten steht MENNEKES für Qualität „Made in Germany“. Geschäftsführer Volker Lazzaro bringt es auf den Punkt:

„Mit MENNEKES4You bieten wir unseren Kundinnen und Kunden den besten Service – von der Auswahl der passenden Lösung bis zur fachgerechten Montage durch Profis.“

Fazit:

Eine Wallbox zu Hause? Ja – und zwar ganz entspannt. Mit MENNEKES4You erhältst du Wallbox, Service und Installation aus einer Hand. Komfortabler geht’s nicht.

Jetzt starten: www.MENNEKES4You.de

