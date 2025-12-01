Alle Kategorien Alle Kategorien
Blockierter Ladestecker ist kein Notfall: Londoner Polizei lässt Anrufer abblitzen

Die Londoner Polizei teilt auf Social Media einen in der Zentrale eingegangenen Notruf, um klarzustellen: "Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihr neues Elektroauto vom Stromnetz trennen, rufen Sie NICHT die Polizei." Denn genau aus diesem Grund wollte ein Anrufer die Beamten alarmieren.

Von Cora Werwitzke
01.12.2025 - 15:00 Uhr

Die Metropolitan Police im Großraum London hat ein Reel veröffentlicht, das das Gespräch zwischen einem Hilfe suchenden Anrufer und einer Polizeibeamtin in der Zentrale wiedergibt. Während der Mann schildert, dass es ihm nicht gelinge, das Kabel seines neuen Elektroautos von einer Säule zu lösen, wiederholt die Polizistin am anderen Ende der Leitung, dass er sich nicht an die Polizei, sondern seinen Händler wenden müsse.

Die Veröffentlichung soll weder diskreditierend sein, noch den Mann lächerlich machen. Die Metropolitan Police nutzt das Beispiel aber, um auf „unnötige Anrufe bei der Notrufnummer 999“ hinzuweisen, die es Menschen in echter Not erschweren, schnell Hilfe zu erhalten. „Bitte wählen Sie die 999 nur, wenn gerade eine Straftat begangen wird, Lebensgefahr besteht oder sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet“, schreibt die Zentrale, verweist auf Kontaktmöglichkeiten abseits von Notfällen und appelliert: „Helfen Sie uns, die 999-Leitungen für echte Notfälle freizuhalten.“

