Daimler Truck liefert 15 Fuso eCanter nach Spanien

Das spanische Transportunternehmen Transportes Ocón setzt ab sofort 15 vollelektrische Fuso eCanter in seiner Flotte ein. Die Fuso eCanter 7C18e und 9C18e werden für Transporte bei Correos, dem nationalen spanischen Postdienst, eingesetzt.

Daimler truck fuso ecanter spanien ocon correos
Bild: Daimler Truck
Von Sebastian Schaal
01.12.2025 - 17:00 Uhr

Bei der Variante 7C18e handelt es sich um den eCanter mit 7,49 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, während der 9C18e bis zu 8,55 Tonnen schwer sein darf. Der 7,49-Tonner darf also noch mit einem EU-Führerschein der Klasse C1 bewegt werden, während über 7,5 Tonnen der „große“ Lkw-Führerschein der Klasse C vorliegen muss.

Die Exemplare, die Daimler Truck an Ocón liefert, verfügen unabhängig von der Modellvariante über einen Kofferaufbau mit Hubvorrichtung am Heck. Sie sollen sich „durch die Canter-typischen kompakten Außenmaße und eine hohe Wendigkeit“ auszeichnen. Bei den Batterien hat sich Ocón für eine Mischung aus den M- und L-Paketen entschieden, was Reichweiten von bis zu 140 bzw. 200 Kilometern ermöglichen soll. Alle Fahrzeuge können aber sowohl an AC- als auch DC-Ladepunkten geladen werden.

„Die Übernahme von 15 Fuso eCanter in unsere Flotte unterstreicht unser Engagement für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und sozial verantwortliche Logistik, die die Grundpfeiler unserer Zukunftsvision sind“, sagt Eduardo Alcázar, Eigentümer von Transportes Ocón. Das Unternehmen hat insgesamt 1.120 Fahrzeuge in der Flotte.

daimlertruck.com

