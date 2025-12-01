EcoPro BM startet Produktion von Kathodenmaterial in Ungarn

Auch wenn die Stadt Debrecen im Osten Ungarns den electrive-Lesern durch die neue BMW-Fabrik bereits bekannt sein dürfte: Einen direkten Zusammenhang zwischen der neuen Kathodenmaterial-Fabrik von EcoPro BM in Debrecen und dem BMW-Werk gibt es nicht. Denn die von EcoPro BM in Debrecen hergestellten Materialien sind gedacht für die Batteriefabrik von Samsung SDI im ungarischen Göd nahe Budapest, das zwar seit längerem mit BMW zusammenarbeitet, aber nicht zu den bekannten Lieferanten von BMW für das Neue-Klasse-Werk in Debrecen zählt. Dies sind viel mehr CATL und EVE Energy

Der Baustart der neuen Kathodenmaterial-Fabrik von EcoPro BM in Debrecen wurde im April 2023 gefeiert. Damals war von einer Jahreskapazität von 108.000 Tonnen Kathodenmaterial für Batterien für 1,35 Millionen Elektroautos die Rede. Bei der Einweihung sprach EcoPro BM nun aber nur von 54.000 Tonnen Kathodenmaterialien für rund 600.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr. Die höheren Werte will das koreanische Unternehmen später mit einer weiteren Ausbaustufe erreichen. Zusätzlich werden jährlich auch 8.000 Tonnen Lithiumhydroxid und stündlich 16.000 Kubikmeter Sauerstoff produziert.

„Dank der umfassenden und schnellen Unterstützung der ungarischen Regierung konnten wir die erste europäische Produktionsstätte eines koreanischen Kathodenmaterialherstellers nicht mal drei Jahre nach Baubeginn im Jahr 2023 fertigstellen“, sagte Firmengründer Lee Dong-chae bei einer Eröffnungszeremonie. „Dies markiert einen Neuanfang für EcoPro und Europa, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten – in einer Zeit, in der sich die Elektromobilitätsbranche rasant wandelt.“ Immerhin verfolgt die EU als strategisches Ziel, die Lieferkette für Batterien zu lokalisieren.

EcoPro BM will in der Anlage zunächst hoch-nickelhaltigen NCA- und NCM-Kathodenmaterialien herstellen und die Produktion je nach Kundennachfrage auf mittel-nickelhaltige und LFP-Produkte ausweiten. Das verwendete Nickel stammt dabei aus einer kostengünstigen Hütte in Indonesioen.

Das Gelände der neuen Kathodenmaterial-Fabrik ist 440.000 Quadratmeter groß. Laut früheren Angaben sollten dort 728 Millionen Euro investiert werden und über 600 Arbeitsplätze entstehen.

