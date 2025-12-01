Fast zwei Millionen E-Autos auf deutschen Straßen

Bereits zum 1. Januar dieses Jahres lag hierzulande der Bestand bei mehr als 1,65 Millionen Elektro-Pkw. Von Januar bis September 2025 kamen 308.609 Neuzulassungen hinzu. Dass es parallel dazu auch Abmeldungen – etwa wegen Ummeldungen, Unfällen, vorübergehender Stilllegung oder Export – gibt, ist bekannt. Die fallen grundsätzlich jedoch deutlich geringer aus, als neue E-Fahrzeuge zugelassen werden.

So verwundert es nicht, dass laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) der Elektroauto-Bestand trotz 104.194 Abmeldungen bis Ende des dritten Quartals auf 1.929.651 Exemplare, was etwa vier Prozent am Gesamtbestand entspricht, zulegen konnte. Noch in diesem Jahr könnten die Elektroautos daher die Zwei-Millionen-Marke im Bestand überschreiten.

Daran dürfte auch die angekündigte Förderung nichts mehr ändern. Zwar hat sich die Koalition auf eine neue Elektroauto-Förderung für 2026 geeinigt, die finale Ausgestaltung fehlt allerdings noch. Und auch die 52.425 neuen E-Autos im Oktober machen deutlich, dass der Trend nach oben zeigt. Selbst ein plötzlicher Einbruch im November – die KBA-Zahlen stehen noch aus – und Dezember dürften kaum noch das Erreichen des Meilensteins verhindern.

Die erste Million knackten die Batterie-elektrischen Pkw Ende 2022. Zum 1. Januar 2023 verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt genau 1.013.009 E-Autos. Bis zur Zwei-Millionen-Marke hätte es somit gut drei Jahre gebraucht. Dass das angestrebte Ziel der alten Bundesregierung von 15 Millionen reinen Elektroautos bis 2030 kaum noch erreicht werden kann, dürfte zum jetzigen Zeitpunkt deutlich werden. Hierfür müssten fast alle neu zugelassenen Pkw in den kommenden Jahren rein elektrisch sein. Für dieses Jahr liegt der Anteil bisher aber bei rund 18,4 Prozent.

Die aktuelle Bundesregierung nennt hingegen keine konkreten Ziele. Auf Anfrage der DPA heißt es vom Bundesverkehrsministerium: „Zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr und zur Stärkung der Industrie verfolgt die Bundesregierung das grundsätzliche Ziel, mehr E-Autos auf die Straßen zu bringen. Dabei setzt sie auf Technologieoffenheit.“

Und: Der Koalitionsvertrag enthalte keine Zielvorgabe, „dafür aber ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Steigerung der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen – von Kaufanreizen für Elektroautos bis hin zur Förderung von Ladeinfrastruktur. Ein Teil der Maßnahmen wurde bereits umgesetzt.“

