Geely bringt Elektro-SUV EX5 nach Italien

Der Geely-Konzern ist als Muttergesellschaft von Volvo, Polestar und Lotus sowie der Gemeinschaftsmarke Smart zusammen mit Mercedes schon lange in Europa aktiv. Doch erst seit diesem Sommer expandiert Geely auch mit seiner Stammmarke auf den Kontinent: Da ging der elektrische Kompakt-SUV Geely EX5 in in Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro an den Start, zudem auch in Griechenland und Großbritannien.

Nun also folgt mit Italien ein weiterer europäischer Markt: In Zusammenarbeit mit Jameel Motors, einem Unternehmen mit Wurzel in Saudi-Arabien und Vertriebspartner der Geely-Nutzfahrzeugtochter Farizon in Großbritannien, geht Geely nun in den „Stiefel“ Europas. Das Debüt in Italien umfasst zwei Modelle, die die laut Geely die „technologische Vision der Marke verkörpern“: Den Geely EX5, ein vollelektrischer SUV mit einer Reichweite von bis zu 425 km, der bereits seit 2024 als Galaxy E5 in China erhältlich ist und auf der Global Intelligent Electric Architecture (GEA) von Geely basiert. Außerdem der Geely Starray EM-i, ein Plug-in-Hybrid-SUV, der etwa 90 Kilometer vollelektrisch zurücklegen kann und eine Gesamtreichweite von fast 1.000 Kilometern nach WLTP bietet.

Marco Santucci, Geschäftsführer von Geely Italia, erklärte: „Die Ankunft von Geely Auto in Italien ist weit mehr als ein kommerzielles Debüt: Sie markiert den Beginn einer neuen kulturellen und technologischen Reise. Wir glauben an eine Mobilität, die Qualität, Sicherheit, Schönheit und Innovation vereint und damit der großen Designtradition Italiens entspricht. Unsere Technologische Renaissance wurde geschaffen, um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und echte, dauerhafte Werte zu schaffen.“

Brett Soso, Regionaldirektor von Geely Auto Europe, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, in Italien Fuß zu fassen – einem Land, in dem unsere Werte ganz natürlich aufeinander abgestimmt sind. Die Ankunft von Geely Auto in Italien ist mehr als nur eine Markeneinführung; sie ist ein Bekenntnis zu unserer Überzeugung, dass Mobilität intelligenter, umweltfreundlicher, sicherer und menschenzentrierter sein kann. Wir sind stolz darauf, eine neue technologische Renaissance in Italien zu beginnen, ein Kapitel, das von außergewöhnlicher Produktqualität, zukunftsweisender Technologie und einer tiefen Wertschätzung für die lokale Kultur und das lokale Design geprägt ist.“

Der Geely EX5 gilt als erstes globales Modell der Marke und ist ein E-SUV in ähnlichen Dimensionen wie denen des Skoda Elroq. Er wird im Rahmen einer Partnerschaft mit Renault auch bereits in Brasilien verkauft. Dort ist vor kurzem mit dem E-Kleinwagen EX2 auch die globale Version des China-Bestsellers Yingyuan gestartet, der in den nächsten 12 Monaten auf insgesamt fünf Kontinenten erhältlich sein soll.

