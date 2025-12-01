Großraum Manchester beschafft weitere 220 E-Busse

Die neuen E-Busse sollen in das sogenannte „Bee Network“ integriert werden. Dabei handelt es sich um ein 2023 gestartetes Großprojekt in Greater Manchester, das Bus, Straßenbahn, Fahrrad und künftig auch die Eisenbahn zu einem vernetzten System zusammenführen soll. Aktuell sind im Bee Network bereits 350 Batterie-elektrische Busse im Einsatz – 20 Prozent der Gesamtflotte. Für 59,1 Millionen Pfund (umgerechnet rund 67,3 Millionen Euro) wird nun die Beschaffung von 220 weiteren Einheiten bezuschusst. Ziel sei, dadurch weitere 13 Prozent der Busflotte von Diesel auf vollelektrischen Betrieb umzustellen, heißt es. Die ersten E-Busse aus dem neuen Auftrag sollen Ende 2026 in den Dienst gehen.

Die Förderung der Greater Manchester Combined Authority dient konkret dazu, die Mehrkosten zwischen einem Euro-VI-Dieselbus und einem emissionsfreien Bus zu decken. Die Mittel stammen aus einem 1,07 Milliarden Pfund schweren Förderprogramm für nachhaltigen Verkehr in der Region Greater Manchester („City Region Sustainable Transport Settlement, CRSTS“). Angestrebt werde, die gesamte Busflotte des Bee Network bis 2030 auf emissionsfreien Betrieb umzustellen, so die Verantwortlichen.

Vernon Everitt, Verkehrsdezernent für Greater Manchester, kommentiert: „Das Bee Network macht den öffentlichen Nahverkehr erschwinglicher, getakteter und umweltfreundlicher. […] Wir beschleunigen die Investitionen, um noch mehr Elektrobusse einzuführen. Diese ergänzen die bereits 20 % unserer Fahrzeugflotte und sind ein weiterer wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel einer vollständig emissionsfreien Busflotte bis 2030.“ Auch das Straßenbahnnetz werde deutlich verbessert.

Und: Nicht nur die Region, auch die Innenstadt von Manchester setzt auf E-Busse. Konkret wurde das kostenlos nutzbare Busnetz im Stadtzentrum (ehemals bekannt als Metroshuttle) mit zwölf Volvo BZL-Eindeckerbussen ausgestattet. Außerdem billigte das Bee Network Committee auch Pläne zur Anbindung von Gemeinden an neue Straßenbahn- und Tram-Train-Verbindungen und Mittel für den Bau eines neuen Verkehrsknotenpunkts in Tyldsley, in dessen Zuge u.a. Ladestationen für Elektrofahrzeuge entstehen sollen.

Schon Mitte des Jahres machte der Großraum Manchester seine Ambitionen deutlich: Im Juni gaben die Verantwortlichen bekannt, bis 2030 das erste rein elektrische ÖPNV-System Großbritanniens aufbauen zu wollen – dank einer Aufstockung staatlicher Mittel um 2,5 Milliarden Pfund. Im Gegenzug sollen 1.000 neue Elektrobusse beschafft werden und zusammen mit Straßenbahnen und einem E-Bike-Verleihsystem ein emissionsfreies Verkehrssystem entstehen.

Bereist vollzogen hat die Region den Bau eines vollelektrischen Busbahnhofs in Ashton, der seit Sommer 83 elektrische Doppeldeckerbusse des Modells Volvo BZL MCV Double Deck beherbergt. In Erinnerung bleibt auch die Bestellung zweier Chargen von je 50 E-Doppeldeckern beim britischen Hersteller ADL im Jahr 2022. Erstmals außerhalb Londons soll so Schritt für Schritt ein vollständig integriertes Verkehrssystem entstehen. Das Vorhaben umfasst neben der Elektrifizierung auch barrierefreie Bahnhöfe, einheitliche Tarife sowie Investitionen in neue Haltepunkte in Oldham, Bury und Nordmanchester.

