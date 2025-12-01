Stadtwerke Jena senken Preis für Ladestrom

Damit reihen sich die Stadtwerke Jena in die Reihe der Anbieter ein, die die Preise für Ladestrom rund um den Jahreswechsel senken. So hat bereits Marktführer EnBW mobility+ die Senkung seiner Ladepreise um drei Cent pro Kilowattstunde in zwei Tarifen angekündigt, bei den Leipziger Stadtwerken geht’s in allen Tarifen um 5,5 Cent nach unten.

Möglich wird die Preissenkung durch einen günstigeren Energieeinkauf, dessen Vorteile die Stadtwerke Jena direkt an ihre Kunden weitergeben, teilt das städtische Unternehmen mit. Eine Rolle dürfte aber auch die Senkung der Netzentgelte ab Januar spielen, die Stromkunden im Durchschnitt um 1,95 Cent pro kWh entlasten soll.

Konkret sinkt der Ladepreis an allen öffentlichen Ladepunkten der Stadtwerke Energie um 3 Cent pro Kilowattstunde – das sind sechs Prozent weniger beim AC-Laden, das sich von 52 auf 49 Cent vergünstigt. Und fünf Prozent weniger beim DC-Laden, das von 62 auf 59 Cent pro kWh sinkt. Der monatliche Grundpreis von 3 Euro bleibt unverändert. Dieser wird Kunden mit einem regulären Stromvertrag aber gutgeschrieben.

Die Blockiergebühr bleibt unverändert: Ab einer Standzeit von über 4 Stunden (AC) bzw. 90 Min (DC) fällt eine Blockiergebühr von 10 Cent pro zusätzlicher Minute an, jedoch nicht mehr als 12 Euro pro Ladevorgang. Die Blockiergebühr wird nachts in der Zeit von 22 bis 6 Uhr ausgesetzt, so dass z.B. Anwohner in ihren Quartieren die E-Autos nicht nachts nach dem Laden umparken müssen, um sich die Blockiergebühr zu sparen.

Die Preise für Roaming bei Partnern im ladenetz.de-Verbund bleiben für Kunden der Stadtwerke Jena preislich stabil bei 62 Cent/kWh für AC-Laden und 72 Cent/kWh für DC-Laden. Zwar seien die Roaming-Gebühren im Verbund zuletzt weiter gestiegen, doch konnten diese zusätzlichen Kosten durch den günstigen Energieeinkauf vollständig kompensiert werden, heißt es von den Stadtwerken.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck treiben seit 2011 den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Jena und der Region voran und betreiben aktuell ein öffentliches Ladenetz mit mehr als 120 Ladepunkten. Zusammen mit für Kunden betriebene Ladestationen wollen die Stadtwerke im Jahr 2030 auf insgesamt 1.500 Ladepunkte kommen. Dabei ist das städtische Unternehmen durchaus innovativ: Nach einem Test eines Laternenladers im vergangenen Jahr wurde im Oktober 2025 der erste reguläre Laternenlader im Damenviertel eingeweiht. Er bietet eine Leistung von 3,7 kW und kann rund um die Uhr genutzt werden. Dieser erste öffentliche Laternenlader in einem Jenaer Wohngebiet soll nicht der letzte bleiben. Ziel der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck ist es hierbei, gemeinsam mit der Kommunalservice Jena die Ladeinfrastruktur kontinuierlich zu erweitern und insbesondere in innerstädtischen Quartieren praxistaugliche Lösungen zu schaffen.

stadtwerke-jena.de