Accurec weiht Lithium-Recyclinganlage in Krefeld ein

Aktuell ist allerdings unbekannt, wie hoch die jährliche Recyclingkapazität ist. 2022 hatte das Unternehmen geplant, eine Anlage für Lithium aus 4.000 Tonnen Altbatterien pro Jahr aufzubauen, die bereits 2023 eingeweiht werden sollte. Doch danach wurde es ruhig um die Pläne, bis das Unternehmen nun im Beisein von EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall und zahlreicher internationaler Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien seine „europaweit einzigartige Anlage“ in Krefeld eingeweiht hat, wie es von Accurec heißt.

Aktuell spricht Accurec nun davon, dass es erstmals eine „alternative innovative Prozesskette im industrienahen Maßstab“ in Krefeld installiert hat, die Lithium aus allen Sorten unterschiedlichster Li-Batterien zurückgewinnen kann. Das von Accurec entwickelte, thermochemische Verfahren überführe mit geringstem Aufwand an Energie und Betriebsmitteln die kritischen Rohstoffe in eine hervorragend trennbare Form und extrahiert diese, so das Unternehmen.

„Wir erreichen mit unserem CLIMA-Prozess (Critical Raw Materials Recovery from Li-Battery Waste MAnagement) eine hohe Ausbeute und Qualitäten von über 99 Prozent. Die dringend benötigten Rohstoffe können somit in Europa verbleiben und unsere Rohstoffresilienz voranbringen“, sagt Dr. Reiner Sojka, geschäftsführender Gesellschafter von Accurec.

Ein weiterer Baustein der neuen Lithiumrückgewinnungsanlage wurde in einem Forschungsvorhaben namens EarLi* gemeinsam mit Evonik entwickelt. Ziel ist die Ausbeute an Lithium noch weiter zu erhöhen. „Forscher auf der ganzen Welt suchen nach Verfahren, die den wertvollen Batterierohstoff Lithium in hoher Qualität und effizient wiedergewinnen können“, sagt Ralph Marquardt, Chief Innovation Officer von Evonik. „Evonik möchte zu einer Lösung beitragen, die die E-Mobilität unter geringstmöglicher Umweltbelastung voranbringt. Das im Abwasser gelöste Lithium wird elektrochemisch mittels einer hoch selektiven keramischen Membran separiert und als hochreines Lithiumhydroxid Monohydrat isoliert.“

Bekanntlich ist die Gewinnung bzw. Rückgewinnung von hoher strategischer Bedeutung für die EU. Und so sagte EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall bei der Einweihung der Anlage von Accurec: „Das Recycling von Lithiumbatterien ist von entscheidender Bedeutung, um den Bedarf Europas in den Bereichen saubere Energie, digitale Transformation, nachhaltiger Verkehr, Verteidigung und anderen Bereichen zu decken. Die Accurec-Recyclinganlage für Lithiumbatterien steht bei dieser Arbeit an vorderster Front.“

recyclingportal.eu