ALIKE-Projekt: Betriebshof für autonome Holon-Shuttles in Hamburg ist fertig

In dem vom Bund mit 26 Millionen Euro bezuschussten Projekt ALIKE sollen ab dem kommenden Jahr Ridepooling-Dienste mit autonomen Fahrzeugen auf SAE-Automatisierungslevel 4 getestet werden. Dabei werden der Holon Urban (bis vor kurzem Holon Mover genannt) und der VW ID.Buzz AD zum Einsatz kommen. Während die Fahrzeuge des Modells VW ID.Buzz AD von der VW-Mobilitätstochter Moia betrieben werden, hat die Hamburger Hochbahn den Hut für den Holon Urban auf.

Wie bereits im Mai angekündigt, will die Hamburger Hochbahn dabei die autonomen E-Shuttles von Holon in einem neuartigen Betriebshof beherbergen – und dieser wurde nun fertiggestellt. Ab dem kommenden Jahr werden die Fahrzeuge vom sogenannten „AD Hub“ aus aufbrechen, um im Rahmen des Projekts ALIKE im Hamburger Stadtgebiet zu fahren. Dabei erstreckt sich das 37 Quadratkilometer große Betriebsgebiet vom Stadtpark bis zur Elbe und vom Schlump bis nach Wandsbek. Geplant ist, dass eine geschlossene Nutzergruppe die autonomen Shuttles über die Apps hvv switch und MOIA digital buchen können wird. Dabei werden die Fahrtwünsche mehrerer Personen gebündelt (Ridepooling), so dass die Platzkapazitäten der Shuttles für bis zu 15 Personen gut ausgenutzt werden können.

„Mit unserem neuen AD Betriebshof in zentraler Lage von Hamburg machen wir einen wichtigen Schritt für den modernen öffentlichen Nahverkehr der Zukunft. Im nächsten Jahr werden von hier aus erstmals in Hamburg fahrerlose ÖPNV-Shuttles auf die Reise gehen. Perspektivisch geht es uns darum, unseren Fahrgästen ein noch besseres Verkehrsangebot machen zu können“, sagt Robert Henrich, Vorstandsvorsitzender der Hochbahn.

Zum 2.000 Quadratmeter großen AD Hub gehören Stellflächen für die autonome Shuttle-Flotte, Ladeinfrastruktur für den vollelektrischen Betrieb, Netzwerktechnik und Datenupload-Station, Werkstatt für Wartung und Instandhaltung sowie ein Verwaltungs- und Betriebsgebäude für Leitungs-, Dispositions- und Serviceteams inklusive AD Leitstelle. Dabei wurde das AD Hubs nachhaltig gestaltet, etwa mit Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung. Zudem wurde das Verwaltungsgebäude in modularer Bauweise errichtet, sodass es flexibel an zukünftige Anforderungen angepasst werden kann.

Dr. Sven Herzig, CSO des Shuttle-Herstellers Holon, sagt, nach der erfolgreichen Zulassung der Fahrzeuge durch das Kraftfahrt-Bundesamt sei „der neue AD Hub der nächste entscheidende Schritt für Holon im Projekt ALIKE. Mit diesem zentralen Standort haben unsere Shuttles ein Zuhause, das perfekt auf die Anforderungen des autonomen und elektrischen Betriebs ausgelegt ist. Damit schaffen wir die Grundlage für den späteren Fahrgastbetrieb und die Skalierung in Hamburg.“

