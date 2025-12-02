Clean Energy Partnership tritt mit neuem Vorstand an

„Mit Florian Brandau, Ignacio Garcia-Lorenzana und Frank Fronzke verbindet der Vorstand künftig noch stärker die Kompetenz aus Infrastrukturentwicklung und dem Hochlauf wasserstoffbetriebener Nutzfahrzeuge und Pkw“, teilt die 2002 gegründete CEP mit. Florian Brandau gehörte schon zuvor dem CEP-Vorstand an.

Neu in das Gremium gewählt wurden Frank Fronzke, hauptberuflich seit 2016 als COO bei H2 Mobility Deutschland tätig, und Ignacio Garcia-Lorenzana von Hyundai Motor Europe. Während Garcia-Lorenzana die OEM-Perspektive einbringen soll, steht Fronzke als Vertreter des größten deutschen Betreibers von Wasserstoff-Tankstellen natürlich für die Infastruktur-Seite. „Damit wird die Position der CEP als führendes Expertengremium für Wasserstoffmobilität weiter gestärkt“, so die CEP. Den scheidenden Vorständen Elena Hof, Paul Karzel und Jörg Starr dankt der Verein „für ihre herausragende Arbeit und ihr langjähriges Engagement“.

Seit 2017 ist die CEP eine industriegetragene Partnerschaft und setzt sich in der Wasserstoff-Mobilität für internationale Normen und Standards ein. „Die CEP arbeitet weiterhin an Betankungsstandards, begleitet technologische Fortschritte und unterstützt die Planung und Umsetzung einer flächendeckenden Tankstelleninfrastruktur“, heißt es in der Mitteilung. „Als kompetenter Ansprechpartner in Normierungs- und Standardisierungsgremien treibt die CEP Innovationen voran und bleibt ihrer Vision treu, eine nachhaltige Transformation des Mobilitätssektors zu fördern.“