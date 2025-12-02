LG Energy Solution und GO Enerji bauen Batteriepack-Fabrik in Ankara

Die Fabrik soll bereits im zweiten Quartal 2026 eröffnet werden und zunächst mit einer Produktionskapazität von 2,5 Gigawattstunden (GWh) betrieben werden. Innerhalb von zwei Jahren soll die Leistung der Fabrik auf 7,5 GWh erweitert werden. Bei Batteriepacks handelt es sich um Einheiten, die mehrere Batteriezellen zu einem Batteriesystem bündeln. Am Anfang sollen 100 Arbeitsplätze geschaffen werden, später soll die Anzahl auf 900 Stellen steigen.

Die Anfangsinvestition für die Batteriepack-Montage beträgt 45 Millionen Euro. Die langfristigen Investitionserwartungen liegen bei über einer Milliarde Euro. Gokhan Yildiz, Vorsitzender von GO Enerji, betonte bei einer Pressekonferenz, dass die Fabrik unter dem Label „Made in Türkiye” betrieben werden soll und sowohl die heimische Nachfrage als auch die weltweiten Kunden von LG Energy Solution beliefern wird. Konkret geht es dabei um einen Export nach Europa, Afrika und den Nahen Osten.

Yildiz sagte, die Initiative solle die Abhängigkeit von importierten Batterietechnologien verringern und dazu beitragen, die Türkei als internationalen Produktionsstandort für Energiesysteme zu positionieren. Zugleich arbeitet die Türkei fleißig an einem Ökosystem für die Produktion von Elektrofahrzeugen: Der Ford e-Transit, der Ford e-Transit Custom und der elektrische VW T7 werden bereits in dem Land gebaut, genauso wie die heimischen Togg-Fahrzeuge. Auch BYD will bald E-Autos in der Türkei bauen und Hyundai ebenfalls.

Neben der Produktionsstätte wollen die Partner auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum errichten. Die Einrichtung soll lokale Innovationen und Talente im Bereich der Batterietechnologien fördern und damit die Grundlage für eine mögliche zukünftige Batteriezellenproduktion schaffen, so Yildiz. Zugleich solle die Einrichtung die Reputation der Türkei in der Hightech-Industrie stärken und die Entwicklung von Arbeitskräften im Bereich fortschrittlicher Energiespeicherlösungen unterstützen.

Die Vereinbarung markiert die Rückkehr von LG Energy Solution in die Türkei, nachdem ein zuvor geplantes Joint Venture mit Ford Otosan abgesagt worden war. Dieser Plan, der die Produktion von Batteriezellen in Ankara vorsah, wurde Anfang 2023 aufgrund von Bedenken bezüglich des Hochlaufs der Elektromobilität auf Eis gelegt.

GO Enerji wurde 2003 gegründet und ist ein in der Türkei ansässiges Energieunternehmen, das sich auf die Installation von großen Photovoltaikanlagen spezialisiert hat, nun aber durch die Zusammenarbeit mit LG Energy Solution auch verstärkt stationäre Batteriespeicher anbieten will. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Dienstleistungen von der Planung und Beschaffung bis zur Installation und Wartung und bedient sowohl den nationalen als auch den internationalen Markt.

turkiyetoday.com