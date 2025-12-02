Stagecoach beschafft 42 E-Busse für Grafschaft Gloucestershire

Das Gloucestershire County Council gibt bekannt, dass die Beschaffung der 42 E-Busse eine Investition von gut 20 Millionen Pfund (knapp 23 Millionen Euro) erfordert. Den Großteil dieser Summe übernimmt mit 17 Millionen Pfund Betreiber Stagecoach West. Die Grafschaft und der britische Staat geben zusammen die restlichen Investitionen hinzu. Welche Busmodelle die Partner für diese Geld anschaffen, wird nicht präzisiert. Spruchreif ist aber schon, dass die ersten Einheiten aus der neuen Bestellung bereits kommendes Jahr integriert werden sollen.

Klar ist zudem, dass die neue Beschaffungsrunde einige der wichtigsten und am stärksten frequentierten Linien der Region mit E-Bussen ausstatten soll, darunter die Linien 1, 2, 2A und 71 in Gloucester sowie die Linien 94, 95, 94X, 41, 42, 43 und T in Cheltenham. „Dies wird zu deutlichen Verbesserungen auf diesen wichtigen Linien in Gloucester und Cheltenham führen und bedeutet, dass alle Stagecoach-Busse von und nach Tewkesbury vollelektrisch verkehren werden“, teilt das County Council mit.

Unter Berücksichtigung der 42 E-Busse wird die Busflotte in Gloucestershire den Verantwortlichen zufolge zu gut einem Fünftel elektrifiziert sein. „Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu einem grüneren Gloucestershire und zur Klimaneutralität bis 2045″, äußert Lisa Spivey, Vorsitzende des Gloucestershire County Council. „Wir sind stolz darauf, diese bedeutende Investition in emissionsfreien Verkehr zu unterstützen. Die neuen Elektrobusse werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die CO2-Emissionen zu senken, die Luftqualität vor Ort zu verbessern und mehr Menschen zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu bewegen.“

Das entsprechende Busdepot des County wird aktuell mit Lade- und Wartungsanlagen für E-Busse ausgestattet. Auch eine Solaranlage soll in diesem Zuge vor Ort installiert werden. Das Gesamtprojekt zum Aufbau eines E-Bus-Ökosystems in Gloucestershire ist dabei Teil der Regierungsinitiative „Zero Emission Bus Regional Areas“ (ZEBRA).



