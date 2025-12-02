Xpeng G6 wieder mit Standard-Range-Akku bestellbar

Der G6 Standard Range des Modelljahres 2025 startet in Deutschland bei 43.600 Euro, also genauso teuer wie das Vor-Facelift-Modell. Neben der veränderten Optik (unter anderem zieht sich die „Starlight Wing“ genannte LED-Lichtleiste an der Front nun über die gesamte Fahrzeugbreite) bringt das Facelift auch neue Technik. Im Fokus standen dabei bisher vor allem die 451 kW Ladeleistung des großen Akkus, der in der Long-Range-Version und dem Performance-Modell angeboten wird. Einen ersten Eindruck von dem Facelift bietet unser Fahrbericht des G6 Performance.

Angetrieben wird der G6 Standard Range von einem 185 kW starken Elektromotor an der Hinterachse, das maximale Drehmoment liegt wie bisher bei 440 Nm. Auch der G6 RWD Standard Range nutzt die 800-Volt-Architektur und einen neuen LFP-Akku. Mit 68,5 kWh Energiegehalt bietet die Basisvariante etwa zwölf Kilowattstunden weniger als der 80,8 kWh große Akku der anderen Modellversionen. Zum Vergleich: Vor dem Facelift hat Xpeng den Energiegehalt des Standard-Range-Akkus mit 66 kWh angegeben, also ein moderates Plus. Die Reichweite liegt jetzt bei 480 statt 435 Kilometern.

Ganz anders sieht es hingegen bei der Ladeleistung aus, bisher war beim Standard Range bei 215 kW Schluss – gemessen an der Akku-Größe schon ein sehr ordentlicher Wert. Wie beim großen Akku macht das Facelift auch beim Standard Range hier einen großen Sprung: Künftig kann dieser Akku mit bis zu 382 kW geladen werden! Wenn die Ladesäule diese Leistung bereitstellen kann, soll der G6 in nur zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden können. Den für Vergleichszwecke gängigen Bereich von zehn auf 80 Prozent gibt Xpeng zwar nicht an, länger als zwölf Minuten dürfte es aber kaum dauern. Das ist derzeit ein Spitzenwert in der Fahrzeug- und Preisklasse.

Ab Werk gibt es ein 10,25 Zoll großes Cockpit-Dispaly und einen 15,6 Zoll großen Entertainment-Touchscreen in der Mitte, über welches das Smartphone per Apple CarPlay und Android Auto angebunden werden kann. Auch die bei dem Hersteller „XPILOT“ genannten Assistenzsysteme sind für den Basispreis von 43.600 Euro an Bord. Serienmäßig steht der G6 auf 18-Zoll-Felgen, 20-Zöller sind gegen Aufpreis erhältlich. Neben den teils neuen Lackfarben (Metallic-Lacke für 800 Euro) kann in der kurzen Options-Liste nur noch die elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung für 1.100 Euro bestellt werden.

Zum Start des neuen Basismodells nennt Xpeng auch einige Beispiel-Leasingraten. Privatkunden können das Standard-Range-Modell ab 359 Euro brutto leasen, wenn sie 4.040 Euro Anzahlung leisten und 10.000 Kilometer pro Jahr und 48 Monate Laufzeit akzeptieren. Gewerbekunden können den G6 schon ab 355,14 Euro netto leasen, und das ohne Anzahlung.

Der G6 RWD Long Range mit dem 80,8 kWh großen Akku, 451 kW Ladeleistung und bis zu 525 Kilometer WLTP-Reichweite ist weiterhin ab 47.600 Euro erhältlich, kostet also 4.000 Euro mehr.

xpeng-deutschland-pr.co