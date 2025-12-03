Alpine schenkt zwei Monatsraten bei A290-Leasing

Das Angebot gilt für alle Verträge mit genehmigter Voranfrage bei Mobilize Financial Services im Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 2025 sowie bei einer Erstzulassung bis zum 30. April 2026. Es gilt zudem bis zu einer monatlichen Rate von 500 Euro und für alle Ausführungen der Alpine A290, wie das Unternehmen mitteilt. Der Leasing- oder Finanzierungsvertrag bei Mobilize Financial Services muss mindestens über 24 Monate laufen, das Angebot gilt aber für Privat- und Gewerbekunden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 500 Euro pro Monat, also insgesamt bis zu 1.000 Euro. Das Geld gibt es aber nicht sofort geschenkt, sondern die Auszahlung erfolgt „spätestens bis zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit“, wie es in der Fußnote heißt.

Die Alpina A290 ist die sportliche Variante des Renault 5 E-Tech Electric. Das Modell ist ab 39.000 Euro für die Basisversion A290 GT erhältlich. Insgesamt gibt es vier Varianten, über den GT Premium und GT Perfomance bis hin zum Topmodell A290 GTS.

Unseren Fahrbericht der A290 GTS können Sie hier nachlesen. Dieser klärt unter anderem, ob die Sportversion den saftigen Aufpreis zum R5 wert ist und ob der „Haben wollen“-Faktor bei dem Kleinwagen ausreicht.

alpinecars.de