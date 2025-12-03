Carly und TÜV Nord bieten CARA-zertifizierte Batteriediagnose

Das Tool ist ab sofort über die App „TÜV Nord Onboard Car Diagnosis“ und in den deutschlandweit über 200 TÜV-Nord-Stationen verfügbar. Es handelt sich bei dem CARA-zertifizierten Batterie-Diagnoseverfahren um einen sogenannten State-of-Heath (SoH)-Check, der den Alterungszustand der Hochvoltbatterie im Vergleich zum Neuzustand analysiert. Damit avanciert das Analyseinstrument zu „einem entscheidenden Werkzeug zur Wertermittlung und Risikoeinschätzung bei E-Fahrzeugen“, so die Verantwortlichen. Die Analyse erfüllt dabei die europaweiten Standards des CARA-Konsortiums für Fahrzeugrücknahmen, Restwertbestimmung und Wiedervermarktung.

Während TÜV Nord die Verfügbarkeit des neuen Tools sicherstellt, handelt es sich bei Partner Carly um eine Münchner Firma, die sich seit 2014 auf Lösungen für die Fahrzeugreparatur und -wartung spezialisiert hat. Das Unternehmen stelle u.a. durch das Auslesen von Daten Informationen über den Zustand von Fahrzeugen zusammen. Im Fall der neuen Batteriediagnose verantworteten die Münchner die Entwicklung des Tools. Dieses soll ab sofort vor allem Händlern und Verbrauchern Sicherheit verschaffen und grundsätzlich die Verkaufschancen von E-Autos auf dem Gebrauchtwagenmarkt steigern.

Das Tool wird nun kurzfristig Teil des TÜV NORD Onboard Car Diagnosis-Inspektionssystems und mit dem Qualitätssiegel „Battery Health Check CARA Approved®“ versehen. Autohäuser und Kunden können den Initiatoren zufolge somit auf ein einheitliches, unabhängiges Prüfverfahren vertrauen. Der Check selbst dauert laut TÜV Nord nur drei Minuten und wird am stehenden Fahrzeug vollzogen. Dazu schließen die Fachleute einen Adapter an, um eine Verbindung über die sogenannte OBD-Schnittstelle herzustellen. Anschließend werden die Batteriedaten automatisiert ausgelesen, analysiert und mit Referenzdaten verglichen. Abschließend wird das Ergebnis mit Score und Farbskala in einem Report zusammengefasst.

„Der BatterieCheck (SoH-Test) gibt Händlern eine verlässliche Grundlage, um den Batteriezustand transparent zu bewerten und Fahrzeuge attraktiver zu vermarkten“, ist sich Christoph Elmerhaus, Produktspezialist Fahrzeugdiagnose bei TÜV NORD Mobilität, sicher. Erste interne Erfahrungen zeigten zudem deutlich kürzere Standzeiten. „Die Batterie ist bei E-Autos der zentrale Kostenfaktor – das ist auch den Kundinnen und Kunden bewusst, die zunehmend gezielt nach belastbaren Informationen fragen. Eine TÜV-geprüfte Bewertung mit dem CARA-Siegel bietet ihnen spürbar mehr Sicherheit: Über die von Carly und TÜV NORD Onboard Car Diagnosis App erhalten Käuferinnen und Käufer eine unabhängige, validierte Batteriezustandsbewertung.“

Avid Avini, CEO von Carly, kommentiert: „Die Batterie ist das Herzstück eines E-Autos. Unser Ziel ist es, Autofahrenden und Händlern die bestmögliche Entscheidungsgrundlage zu bieten. Mit einem unabhängigen, validierten Batteriecheck von TÜV NORD und dem CARA-Zertifikat schaffen wir Vertrauen und echte Markttransparenz.“

Das Feld der Batteriediagnostik entwickelt sich unterdessen schnell. Schon seit Jahren befassen sich etwa die Firmen Twaice und Aviloo mit der Zustandsbewertung von E-Auto-Batterien – allen voran um den Gebrauchtwagenmarkt für strombetriebene Fahrzeuge auf die Füße zu helfen.

Quelle: Infos per E-Mail, linkedin.com, tuev-nord.de