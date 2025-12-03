Deutschlandnetz: Erste Total-Standorte an der Autobahn eröffnet

Wie in der Ausschreibung zum Deutschlandnetz vorgegeben, ist an jedem dieser Ladepunkte das Schnellladen mit mindestens 200 kW möglich. Ist nur einer der beiden Ladepunkte einer Säule belegt, können sogar bis zu 400 kW Leistung genutzt werden. Wie viele andere Betreiber des Deutschlandnetzes setzt TotalEnergies dabei an der Rastanlage Weißer Graben auf den Hypercharger HYC400 von Alpitronic. Bei TotalEnergies kostet die Kilowattstunde Ad-hoc 0,79 €/kWh, beim Laden über Roaminganbieter gelten andere Konditionen.

TotalEnergies hat im Deutschlandnetz Zuschläge sowohl für die sogenannten Regionallose als auch für ein Autobahnlos bekommen. Im September 2023 hat das Bundesverkehrsministerium Regionallose im Umfang von 134 Standorten in Ost-, Mittel- und Westdeutschland mit insgesamt über 1.100 Schnellladepunkten an TotalEnergies vergeben – der Baustart für den ersten Ladepark in Rostock ist im Mai 2024 erfolgt. 2024 folgte dann ein Autobahnlos mit 166 Schnellladepunkten an 33 unbewirtschafteten Rastplätzen – aus dieser Vergabe stammen die beiden Ladeparks nahe Erlangen an der A3.

„Es ist unser Ziel, überall dort attraktive Ladeoptionen zu schaffen, wo sich unsere Kundinnen und Kunden aufhalten. Das Deutschlandnetz spielt dabei eine zentrale Rolle“, sagt Jan Petersen, Geschäftsführer TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH. „Nachdem wir innerhalb von rund einem Jahr bereits über 40 regionale Schnellladestandorte eröffnen konnten, freue ich mich sehr, dass wir nun mit unseren Deutschlandnetz-Stationen auch an der Autobahn präsent sind. So lassen sich Rast und Laden bequem verbinden.“

