GATE bietet Iveco S-eWay und eSuper Jolly zur Langzeitmiete an

Iveco hatte das Unternehmen GATE (steht für Green & Advanced Transport Ecosystem) im Jahr 2023 gegründet, um eine Pay-per-Use-Langzeitmiete für seinen elektrischen Transporter eDaily anzubieten. Dieses Jahr kam dann der Finanzdienstleister DLL als zweiter Gesellschafter an Bord, um die Expansion des Unternehmens zu beschleunigen.

Und diese Expansion erfolgt nun mit einer Erweiterung des Produktportfolios: War bislang nur der eDaily als Chassis und Transporter verfügbar, so kommen nun drei Modelle hinzu. Ab sofort sind über das Iveco-Händlernetz in Deutschland, Frankreich und Italien der im Juni vorgestellte eSuper Jolly Elektro-Transporter aus der Klasse 3,5 bis 4,25 Tonnen sowie die elektrische Sattelzugmaschine S-eWay im Pay-per-Use-Modell von GATE bestellbar. Im ersten Halbjahr 2026 soll zudem auch der neue elektrische Kompakt-Transporter eJolly hinzukommen.

Das Pay-per-Use-Modell von GATE basiert dabei auf einer gemeinsam mit dem Kunden definierten Kilometerprognose, die für die Abrechnung herangezogen wird. Die Formel kombiniert eine fixe monatliche Grundgebühr mit einem variablen Anteil, der auf den tatsächlich gefahrenen Kilometern basiert. Die GATE-Lösungen umfassen dabei Zulassung und Steuern, Wartung und Reparaturen, Reifenservice, Versicherung sowie optionale Servicepakete für jeden Einsatzbedarf. Darüber hinaus stellt GATE auch digitale Services bereit, mit denen Energieverbrauch, Fahrzeugstatus, Restreichweite, Ladeplanung und die Gesamtproduktivität der Flotte überwacht werden können.

„Die Erweiterung unseres Angebots markiert eine neue Phase im Wachstum von GATE“, sagt Elio Fonti, CEO von GATE. „Mit der heutigen Öffnung der Bestellungen und dem Start des Langzeitmietangebots für den IVECO eSuperJolly und die IVECO S-eWay Sattelzugmaschine bieten wir unseren Kunden 100 % elektrische Lösungen, die jedem professionellen Bedarf gerecht werden – vom leichten bis zum schweren Transport. Unser Ziel bleibt unverändert: Unternehmen auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren, einfacheren und sorgenfreien Mobilität zu begleiten.“

Während die E-Sattelzugmaschine S-eWay bereits seit 2023 auf dem Markt ist, sind eSuper Jolly und eJolly zwei neue elektrische Transporter-Modelle, mit denen Iveco im neuen Jahr sein Angebot an leichten E-Nutzfahrzeugen ausbauen will. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Stellantis Pro One entwickelt. Der eSuper Jolly ist eng verwandt mit dem Fiat Ducato, der kleinere eJolly mit dem Opel Vivaro oder Peugeot Expert.

