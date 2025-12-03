US-Postdienst USPS setzt schon 2.600 E-Fahrzeuge in der Briefzustellung ein

Beim Rollout der Elektroflotte von USPS kursieren aktuell verschiedene Zahlen. Das hat den Hintergrund, das hierbei oft zwischen der Briefzustellung und der Paketauslieferung differenziert wird, u.a. weil der USPS im Briefsektor ein staatliches Monopol hat und dafür eine staatliche Förderung enthält. Doch genau der Ausbau des Elektro-Anteils ist in der Trump-Regierung umstritten, auch wenn der US-Senat im Juni den Vorstoß der Republikaner stoppen konnte, die Elektro-Offensive zu stoppen.

In jedem Fall berichtet die Nachrichtenagentur Reuters nun über ein Update des USPS gegenüber dem US-Kongress, wonach mittlerweile bereits über 2.600 Elektro-Fahrzeuge in der Briefzustellung im Einsatz sind. Bei 612 dieser E-Transporter für die Briefzustellung handelt es sich um das speziell entwickelte Modell Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) des Herstellers Oshkosh Defense, das bereits an 15 Standorten zum Einsatz kommt. Vom NGDV hat USPS über 50.000 Einheiten bestellt, wovon die Hälfte Batterie-elektrisch und der Rest mit Verbrennungsmotor fahren sollen.

Insgesamt setzt der US-Postdienst bereits über 2.600 Elektro-Fahrzeuge in der Briefzustellung ein, geht aus dem Schreiben an den US-Kongress hervor. Bei den restlichen Einheiten für die Briefzustellung geht es um 2.010 Elektro-Transporter vom Typ Ford E-Transit. Von dem Modell hat der USPS aber noch deutlich mehr Einheiten gekauft: Insgesamt geht es hierbei um 8.700 Einheiten. Leider lässt der Bericht offen, für was die weiteren E-Transits verwendet werden, doch sie dürften vor allem in der Paketzustellung zum Einsatz kommen.

„Wir setzen Batterie-elektrische Fahrzeuge auf Strecken und in Zustelleinheiten ein, wo uns die BEVs im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor Geld sparen werden“, schreibt Peter Pastre, Leiter der Regierungsbeziehungen des USPS, in dem Dokument vom 17. November.

Auch im Mitarbeitermagazin des USPS ist aktuell ein Beitrag über die Modernisierung der Fahrzeugflotte erschienen. Darin heißt es leicht abweichend, der USPS habe bereits über 35.000 neue Fahrzeuge eingeflottet, davon 8.500 mit Elektroantrieb. Das ist etwas weniger als die oben genannten Zahlen für die E-Fahrzeuge von Ford und Oshkosh (in Summe 9.312 Einheiten). Jedoch ist in dem Schreiben an den US-Kongress bei den Ford-Fahrzeugen nicht explizit erwähnt, dass diese auch schon alle eingeflottet sind. Das könnte die Abweichung erklären.

Ebenfalls interessant: Im Mitarbeitermagazin heißt es, der USPS wolle bis 2028 rund 106.000 neue Fahrzeuge einflotten, darunter 45.000 Batterie-elektrische Lieferfahrzeuge des Spezialmodells Oshkosh NGDV und 21.000 handelsübliche Batterie-elektrische Fahrzeuge.

reuters.com, usps.com