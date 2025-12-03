Webasto präsentiert 3-in-1-Thermolösung für E-Autos

Die Produktinnovation ist laut Webasto speziell auf die thermischen Anforderungen moderner Elektrofahrzeuge zugeschnitten – und bündelt drei Funktionen in einem Bauteil. „In klassischen Fahrzeugarchitekturen müssen mehrere separate Thermokomponenten installiert, verschaltet und geregelt werden, jeweils mit eigenen Leitungen, Steuerungen und Dichtstellen. Das erhöht Bauraumbedarf, Gewicht und Fehleranfälligkeit“, skizziert der Zulieferer aus Stockdorf den Status Quo.

Der Heated Chiller soll diese Geräte durch ein einziges System auf 800-Volt-Basis ersetzen und so Kosten, Komplexität und Materialeinsatz reduzieren. In welchem Umfang präzisiert Webasto allerdings noch nicht. Sichergestellt ist laut den Entwicklern derweil, dass durch das 3-in-1-Gerät die Batterien schnell auf optimale Temperaturen gebracht werden, „was ihre Lebensdauer verlängert, und die Reichweite verbessert“. Für Endkunden bedeute dies hohen Komfort auch bei extremen Witterungsbedingungen. Die drei gebündelten Funktionen der Produktinnovation beschreibt der Hersteller wie folgt:

Batteriekonditionierung : Erwärmt das Kühlmittel, um eine optimale Batterietemperatur sicherzustellen. Dabei ist der Einsatz neuer Kältemittel möglich.

: Erwärmt das Kühlmittel, um eine optimale Batterietemperatur sicherzustellen. Dabei ist der Einsatz neuer Kältemittel möglich. Batteriekühlung : Entzieht dem Batteriekreislauf über die Kühlfunktion überschüssige Wärme – etwa beim Schnellladen oder bei sportlicher Fahrweise – und schützt so die Komponenten vor thermischer Überlastung.

: Entzieht dem Batteriekreislauf über die Kühlfunktion überschüssige Wärme – etwa beim Schnellladen oder bei sportlicher Fahrweise – und schützt so die Komponenten vor thermischer Überlastung. Innenraumheizung: Erwärmt das Kältemittel direkt und steigert so die Effizienz der Wärmepumpe, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.

„Mit dem Heated Chiller bieten wir unseren Kunden eine kompakte Lösung, die gleich mehrere Herausforderungen im Thermomanagement von Elektrofahrzeugen löst“, fasst Christin Reinhertz zusammen, bei Webasto global verantwortlich für das Geschäft mit elektrischen Heizsystemen. „Unser langjähriges Know-how in Systemintegration, Thermomanagement und Batterietechnologie ist in diese Entwicklung eingeflossen, immer mit Blick auf Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit.“



webasto.com (Pressemitteilung), webasto.com (Webseite)