Zwei eCitaro K für Altstadtlinie in Wetzlar

Mit dem eCitaro K hatte Daimler Buses im September 2024 die eCitaro-Modellpalette um eine Kurzversion erweitert. Beim eCitaro K handelt es sich um einen elektrischen Niederflurbus mit einem gegenüber dem regulären 12-Meter-eCitaro um rund 1,5 Meter verkürzten Radstand (4.398 Millimeter). Dadurch reduziert sich der Wendekreis von 21,21 auf 17,28 Meter, was das Modell für enge, winklige Linien in Vororten und Altstädten prädestinieren soll.

Und genau wegen dieser Ausrichtung hat sich Gimmler Reisen aus Wetzlar für den eCitaro K entschieden. Denn das Modell soll die neu aufgelegte und 5,2 Kilometer lange „Altstadtlinie“ bedienen, die mit dem kommenden Winterfahrplan Fahrgäste vom Bahnhof zum historischen Stadtkern mit seinem Dom, den Museen und dem Lahnufer befördern soll. Und wie schon der Name erwarten lässt, führt die Linie durch besonders enge Straßen in der Altstadt, für die der kleinere Wendekreis des eCitaro K ideal ist.

Die 10,6-Meter-Elektrobusse sind mit der Batteriegeneration NMC3 bestückt. Jedes Fahrzeug hat fünf Batteriepakete verbaut und eine Gesamtkapazität von rund 490 kWh. Das reicht, um die täglichen Linienumläufe von rund 250 Kilometer und damit die Altstadtlinie einen Tag lang ohne Zwischenladung zuverlässig zu bedienen.

Zugleich hat Gimmler Reisen von der 2023 gegründeten Daimler Buses Solutions die passende Ladeinfrastruktur errichten lassen. Im Depot des Unternehmens wurden sechs Ladepunkte installiert, die üblicherweise mit 90 kW und bei kurzfristigen Zwischenstopps mit 180 kW laden. Angeschlossen werden die E-Busse per Stecker von der rechten Fahrzeugseite aus.

Wie die Anzahl der Ladepunkte vermuten lässt, plant Gimmler Reisen bereits die Anschaffung von vier weiteren Elektrobussen. Mit aktuell 43 Linienbussen und 36 Reisebussen besteht der Fuhrpark zu über 90 Prozent aus Fahrzeugen von Daimler Buses.

daimlertruck.com