Cubos übernimmt Teile des Geschäftsbereich Elektromobilität von Swarco

Cubos plant, installiert und betreibt eigenen Angaben zufolge „Photovoltaik- und Ladelösungen, ergänzt durch moderne Speichersysteme und intelligente Software – Made in Germany“. Der Anbieter ermöglicht es Unternehmen, „durch integrierte Energielösungen unabhängig vom Netz zu werden, Energiekosten dauerhaft zu senken und ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen“.

Mit der Übernahme von Teilen des Geschäftsbereichs Elektromobilität der Swarco Traffic Systems GmbH, einschließlich des Kundenportfolios, der mehr als 1.000 Ladepunkte sowie der Backend- und Abrechnungsverträge in Deutschland, will Cubos seine Position als integraler Anbieter von Ladeinfrastruktur für Unternehmens- und Industriekunden stärken und sein bundesweites Service-Angebot für Wartung und Betrieb von Ladepunkten erweitern. Die Integration des Kundenportfolios soll bis Ende 2025 erfolgen. Während der Übergangsphase wollen Swarco Traffic Systems und Cubos den Betrieb und die vollständige Service-Kontinuität sicherstellen.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Swarco Traffic Systems und sehen in dieser Übernahme eine große Chance, unseren Service- und Wartungsanspruch nachhaltig auszubauen und unseren Kunden noch bessere Lösungen im Bereich Ladeinfrastruktur anzubieten“, sagt Marc Wille, Gründer und Geschäftsführer von Cubos. „Gemeinsam treiben wir den Ausbau und die Instandhaltung der Ladeinfrastruktur als Basis für die Mobilitätswende voran – zum Nutzen unserer Kunden, Partner und der Gesellschaft.“ Durch die Übernahme würden aber auch neue Geschäftsmodelle entstehen, heißt es. Näher ins Detail geht Cubos allerdings nicht.

Swarco greift laut Cubos auf mehr als fünf Jahrzehnte Branchenerfahrung zurück. Der österreichische Verkehrstechnologiekonzern produziert und liefert eine breite Palette von Produkten, Systemen, Dienstleistungen und schlüsselfertigen Lösungen für Straßenmarkierung, urbanes und interurbanes Verkehrsmanagement, Parken und den öffentlichen Verkehr. Mit der Veräußerung will sich Swarco in Deutschland laut Cubos auf das Kerngeschäft fokussieren.

Quelle: Info per E-Mail