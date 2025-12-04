Größter Schnellladepark der Schweiz entsteht am Landquart Fashion Outlet

Der neue Ladepark dürfte sich dabei nicht nur an Fashionistas wenden, die während des Shoppings ihren E-Auto-Akku füllen wollen, sondern auch an Menschen auf der Durchreise. Denn das Landquart Fashion Outlet liegt in unmittelbarer Nähe der Autobahn A13, einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung zwischen dem Bodensee im Norden und dem San-Bernardino-Pass im Süden.

Bei den insgesamt 30 Ladepunkten plant Energie 360° mit verschiedenen Leistungsstärken: Es sollen 16 Schnellladepunkte bis 150 kW, zehn Ladepunkte bis 50 kW und vier günstigere AC-Ladepunkte für längere Aufenthalte entstehen. Von welchen Herstellern die Ladestationen stammen werden, ist unbekannt. In der Vergangenheit hat Energie 360° aber u.a. auf Ladestationen von Alpitronic und Kempower gesetzt.

Aleksandra Perz, Center Direktorin im Landquart Fashion Outlet, freut sich auf das neue Angebot für E-Auto-Fahrer, das am 1. März 2026 eingeweiht werden soll: „Mit dem neuen Schnellladepark setzen wir gemeinsam mit Energie 360° ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität – direkt am Tor zu Graubünden. Wir machen es unseren Gästen noch einfacher, klimafreundlich zu reisen und ihr Shopping bei uns mit einem schnellen Ladestopp zu verbinden. Das stärkt nicht nur unser Center, sondern die gesamte Region als moderne und zukunftsfähige Destination.“

Energie 360° sieht in der neuen Partnerschaft ein deutliches Zeichen für den Ausbau seines Ladeangebots: „Wir schaffen die Infrastruktur an zentralen Hotspots in der ganzen Schweiz und bieten die Lademöglichkeiten, welche die Elektromobilist*innen wirklich brauchen. So ermöglicht Energie 360° die Mobilitätswende bereits heute und gestaltet die Schweiz nachhaltiger, lebenswerter und zukunftsfähig“, betont Reto Baschera, Leiter der Mobilitätsgruppe von Energie 360°.

Energie 360° gehört größtenteils der Stadt Zürich, ging aus der Gasversorgung Zürich hervor und ist heute landesweit aktiv. Das Unternehmen will das „führende unabhängige Ladenetz“ aufbauen und kooperiert dabei u.a. auch mit Handelspartnern wie Coop. Das Unternehmen betreibt zudem unter der Marke Gofast ein zusätzliches reines Schnellladenetz. Die Marken Energie 360°, Gofast, Swisscharge und Move Mobility kommen zusammen auf über 24 000 öffentliche und private Ladepunkte in allen Schweizer Regionen.

energie360.ch