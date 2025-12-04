Traton bekommt für F&E einen Kredit über 500 Millionen Euro von der EIB

Der Kredit soll die Transformation der europäischen schweren Nutzfahrzeugindustrie vorantreiben, schließlich ist Traton einer der wichtigsten Player in diesem Segment. Die Finanzierung unterstützt dabei die im europäischen „Green Deal“ festgelegten Ziele, die unter anderem darauf angelegt sind, das Transportwesen sauberer zu machen und Herstellern dabei zu helfen, die strengen Regeln zur CO2-Reduzierung einzuhalten.

Mit dem Traton Modular System (TMS) baut der Nutzfahrzeugkonzern aus der Volkswagen Group eine globale, markenübergreifende modulare Plattform zur Harmonisierung der Fahrzeugentwicklung und -produktion auf. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung von Komponenten, die bei Scania, MAN, International (früher Navistar) und Volkswagen Truck & Bus eingesetzt werden können. Traton stebt an, durch den Technologieaustausch seiner Marken auf Basis des TMS im Jahr 2029 eine bereinigte Operative Rendite von 9 bis 11 Prozent erreichen zu können.

Grundsätzlich dient der TMS-Baukasten für Fahrzeuge aller Antriebsarten, darunter sind aber auch eMobility-spezifische Komponenten. So erwähnt Traton beispielsweise Traktionsbatterien, E-Achsen und E/E-Architektur (Elektrik/Elektronik) als Elemente des TMS – und damit drei Herzstücke von E-Lkw und E-Bussen. Weiterhin soll der TMS-Baukasten auch die Kreislaufwirtschaft voranbringen, indem standardisierte Bauteile dafür sorgen, dass die Wiederverwendungsquote gebrauchter Komponenten steigt.

Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, sagt zum Kreditvertrag mit Traton: „Investitionen in nachhaltige Mobilität und modernste Digitalisierung sind für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Europas von entscheidender Bedeutung. Durch die Finanzierung von Branchenführern wie Traton stellt die EIB sicher, dass europäische Innovationen in der Praxis Wirkung zeigen, indem sie hochwertige Arbeitsplätze schaffen, widerstandsfähige Lieferketten stärken und die Führungsrolle des Kontinents im grünen Wandel stärken.“

Um die Entwicklung des TMS voranzutreiben, hatte Traton im Sommer 9.000 Mitarbeiter aus den F&E-Abteilungen von Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus in einer gruppenweiten Forschung & Entwicklung zusammengezogen, die den Namen „Group R&D“ trägt. 3.000 Mitarbeiter bleiben aber in den F&E-Abteilungen der einzelnen Marken, um die TMS-Komponenten um markenspezifische Lösungen zu ergänzen. So soll sichergestellt werden, dass sich z.B. die Lkw von MAN und Scania weiterhin nach außen unterscheiden – wenngleich sie „unter der Haube“ immer ähnlicher werden.

Mit dem neuen EIB-Kredit will Traton die Entwicklung des TMS nun beschleunigen. Traton-Finanzchef Michael Jackstein sagt: „Die Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank ist ein wichtiger Meilenstein in der Finanzstrategie der Traton Group und unterstreicht unsere strategische Ausrichtung und Innovationskraft. Durch die weitere Diversifizierung unseres Finanzierungszugangs gewährleisten wir die finanzielle Stabilität und Flexibilität, die erforderlich sind, um Innovationen voranzutreiben und unsere Kunden während des gesamten Übergangs der Industrie in eine stärker elektrifizierte und nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.“

