Tesla Model 3 Standard startet bei 36.990 Euro

Tesla hatte im Oktober die neuen „Standard“-Versionen des Model 3 und Model Y als abgespeckte Basismodelle zunächst in den USA vorgestellt, das neue Model Y Standard ist dann noch im selben Monat in Europa in den Verkauf gegangen – wie die in „Premium“ umbenannten Versionen kommt auch das Model Y Standard für Europa aus Grünheide. In Deutschland ist die Basisversion des Model Y seitdem ab 39.990 Euro erhältlich.

Jetzt folgt also auch das Model 3 Standard in Europa. Im deutschen Konfigurator ist die neue Variante ab 36.990 Euro gelistet. Wie schon beim Model Y ersetzt das Standard-Modell die bisherige Version mit LFP-Akku und Heckantrieb. Denn die nächsthöhere Variante im Konfigurator ist die „Premium“-Ausstattung mit dem Antrieb „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ – also mit dem großen Akku.

Die WLTP-Reichweite des Model 3 Standard gibt Tesla mit 534 Kilometern an, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 201 km/h und der Standard-Sprint aus dem Stand auf 100 km/h soll 6,2 Sekunden dauern. Ohne die bisherige Basisvariante mit LFP-Akku und Heckantrieb ist der Sprung zu der nächsthöheren Modellvariante recht groß: Das günstigste Premium-Modell (ab 44.990 Euro) bietet 750 Kilometer WLTP-Reichweite und kann in 5,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen – die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Model-3-Versionen mit Ausnahme des Performance-Modells gleich.

Während es beim Model Y größere optische Unterschiede zwischen den Standard- und Premium-Modellen gibt (etwa bei den LED-Lichtleisten vorne und hinten), ist das Model 3 Standard von außen nur an den Felgen im sogenannten „Prismata“-Design von den Premium-Varianten mit den „Photon“-Felgen zu unterscheiden – beide sind 18 Zoll groß. Im Innenraum gibt es aber etwas einfachere Sitze als bei den Premium-Modellen. Im Gegensatz zum Model Y Standard, bei dem das Tesla-typische Glasdach von innen mit einer Verkleidung verdeckt wird, bleibt das Glasdach beim Model 3 Standard unverändert erhalten.

Dennoch gibt es einige weitere Einschränkungen beim günstigeren Basismodell: Statt sechs Lackfarben gibt es nur drei zur Auswahl: In Europa ist die kostenlose Grundlackierung „Pearl White Multi-Coat“, „Diamond Black“ und „Stealth Grey“ kosten jeweils 1.300 Euro mehr – Rot, Blau und Silber sind nur mit den Premium-Ausstattungen bestellbar. Bei den Felgen gibt es keine Wahl und es ist auch immer der schwarze Innenraum verbaut. Die Kunden können lediglich die Anhängerkupplung für 1.350 Euro (bis zu 1.000 kg Anhängelast) dazubuchen oder eines der üblichen Autopilot-Pakete. Und wie bei Tesla üblich kommen zu dem Listenpreis von 36.990 Euro immer noch 980 Euro „Ziel- und Behördengebühr“ dazu.

