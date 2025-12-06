XCharge liefert Schnelllader nach Mexiko

In der ersten Phase konzentriert man sich auf die Supermärkte der Kette Soriana, wie XCharge mitteilt. Soriana verfügt demnach über mehr als 780 Filialen in ganz Mexiko. Die ersten 30 Schnellladestandorte sollen bis zum ersten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden, mehr als 80 weitere bis Ende 2026. In diese ersten Phase sollen insgesamt 440 Schnellladepunkte errichtet werden.

Das macht also bei 110 Standorten bis Ende 2026 und 440 Ladepunkten insgesamt im Schnitt vier Ladepunkte je Supermarkt-Filiale – also zwei Säulen mit jeweils zwei Anschlüssen. Auf dem Pressebild zu der Mitteilung hat XCharge jedoch einen Standort an einer Soriana-Filiale mit drei Säulen und insgesamt sechs Ladepunkten veröffentlicht. Das heißt im Umkehrschluss, dass es auch Standorte mit nur einer Ladesäule geben wird, um noch auf den Durchschnitt zu kommen.

XCharge hat zwar seinen Ursprung in China, bezeichnet sich aber selbst als internationalen Anbieter. Anfang Dezember hat XCharge zwei neue, globale Headquarter eröffnet – in Hamburg und Austin, Texas. In Hamburg und Madrid gibt es weitere Europa-Standorte für die Test- und Entwicklungsarbeit. „Die Eröffnung von Hauptsitzen in Hamburg und Austin ist eine strategische Investition in die Zukunft von XCharge, da wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten“, sagt Simon Hou, Gründer und CEO von XCharge. „Diese Märkte bieten direkten Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften, starke regulatorische Unterstützung für saubere Energie und die Nähe zu Kunden, die branchenführende Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit benötigen.“

In Mexiko kommt laut der Mitteilung das Modell XCharge C6EU zum Einsatz, also die ursprünglich für die EU-Vorgaben entwickelte Version der C6-Säule. Diese ermöglicht Ladeleistungen zwischen 60 und 200 kW – so können sowohl hochfrequentierte Standorte nahe der Autobahn mit 150 bis 200 kW abgedeckt werden, aber auch Einkaufszentren oder andere Standorte mit einer längeren Verweildauer, wo 60 bis 120 kW ausreichen. In Mexiko wird es die XCharge-Säulen mit gleich drei verschiedenen Ladestandards geben: Das von Tesla entwickelte NACS wird hauptsächlich von amerikanischen Herstellern verwendet, der chinesische GBT-Standard ist gängig bei chinesischen Marken wie BYD und JAC, die in Lateinamerika aktiv werden und ältere E-Autos in Nord- und Mittelamerika haben noch einen CCS1-Anschluss. „Dadurch wird die Kompatibilität mit praktisch jedem Elektrofahrzeug gewährleistet und das Netzwerk zu einem der zugänglichsten und technologisch fortschrittlichsten des Landes gemacht“, so XCharge.

Die XCharge-Lader werden in Mexiko in die App des Partners FAZT integriert. Darüber können die Ladevorgänge bezahlt und in Echtzeit überwacht werden. Die Wahl auf XCharge als Lieferanten ist laut der Mitteilung „aufgrund der nachgewiesenen Expertise des Unternehmens im Bereich des Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladens, seines integrierten Hardware-Software-Ansatzes und seiner soliden globalen Erfolgsbilanz“ gefallen. Und: „Die Flexibilität, Reaktionsfähigkeit und Bereitschaft von XCharge, seine Lösungen an die spezifischen Bedürfnisse des mexikanischen Marktes anzupassen, waren entscheidende Faktoren für die Stärkung dieser Zusammenarbeit“, so das Unternehmen.

