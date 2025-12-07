Jetzt im Dezember bei EWE Go laden und mit etwas Glück Ladeguthaben gewinnen!

EWE Go, einer der größten Ladeinfrastrukturanbieter Deutschlands, nimmt diese positiven Entwicklung zum Anlass, um sich bei allen bisherigen und zukünftigen E-Autofahrerinnen und E-Autofahrern zu bedanken – mit einer besonderen Aktion im Dezember.

So einfach geht Laden bei EWE Go – und die Teilnahme am Gewinnspiel.

So funktioniert’s: Unter allen E-Autofahrerinnen und E-Autofahrern, die zwischen dem 1. und 31. Dezember 2025 mindestens 1 x mit dem EWE Go-Ladetarif an einer EWE Go-Ladestation laden, verlost EWE Go 5 x 3.000 Euro Ladeguthaben. Die Teilnahme am Gewinnspiel unter dem Motto „Go und gut“ erfolgt ganz einfach über ein Formular auf der EWE Go-Website. Wer sich dort im Gewinnspielzeitraum registriert, landet im Lostopf. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann im Januar 2026 ausgelost und im Februar 2026 benachrichtigt.

„Mit dieser Aktion feiern wir nicht nur den Erfolgskurs der Elektromobilität, sondern wollen uns bei unserer Community auch für ihre Treue bedanken und gleichzeitig für Elektromobilität begeistern“, sagt Ilker Akkaya, Geschäftsführer von EWE Go. „Das Gewinnspiel bietet die ideale Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, wie einfach und transparent Laden bei EWE Go funktioniert. Man muss kein Abo abschließen, es gibt keine Grundgebühr, die Ladekarte und App sind kostenlos – einfacher geht’s kaum.“

EWE Go hat auch in diesem Jahr aktiv an der positiven Entwicklung der E-Mobilitäts-Branche mitgewirkt: Mit dem strategischen Ausbau von öffentlicher Schnellladeinfrastruktur genau dort, wo sie benötigt wird und einfach und schnell zu erreichen ist, treibt EWE Go die Energiewende im Verkehr aktiv voran. Darüber hinaus überzeugt EWE Go mit einem einfachen und fairen Ladetarif von 52 Cent an rund 3.000 EWE Go-Ladepunkten und 62 Cent an mehr als 100.000 Partner-Ladepunkten bundesweit.

