Infrastruktur

Allego errichtet Schnelllader an fast 50 Hofer-Filialen in Slowenien

Der zu Aldi Süd gehörende Discounter Hofer beauftragt Allego damit, bis Ende 2026 ein Schnellladenetz an knapp 50 Hofer-Standorten in ganz Slowenien aufzubauen. Zum Einsatz kommen sollen – wo immer möglich – Ladestationen mit bis zu 200 oder bis zu 400 kW Ladeleistung.

Bild: Hofer
Von Cora Werwitzke
08.12.2025 - 15:00 Uhr

Hofer gibt bekannt, dass das Laden von E-Autos in Slowenien bis Ende 2026 vor fast 50 eigenen Filialen möglich sein soll – und zwar „zu wettbewerbsfähigen Preisen“, wie es heißt. Die Lader sollen nicht nur während der Ladenöffnungszeiten, sondern rund um die Uhr zugänglich sein. Als Technik- und Betriebspartner holt sich die Discounter-Kette Allego ins Boot. Marko Mravljak, COO von HOFER , betont, dass dadurch ein zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Service gewährleistet sei. Und: „Wir sind überzeugt, dass dies der Beginn einer langfristigen und erfolgreichen Partnerschaft ist.“

Ein erster Ladestandort wurde jüngst bereits bei einer Hofer-Niederlassung in Škofja Loka, einem Ort nordwestlich von Ljubljana, eröffnet. Zur Einweihung reiste auch Christian Zeh, COO von Allego, an und betonte: „Allegos Expansion zielt darauf ab, das Laden von Elektrofahrzeugen zum festen Bestandteil des Alltags zu machen. Gemeinsam mit HOFER integrieren wir zuverlässiges und komfortables Laden in den Alltag unserer Kunden – ob beim Wocheneinkauf oder auf längeren Reisen. Jeder neue Standort bringt uns der wirklich unbeschwerten Elektromobilität näher und stärkt Allegos Ziel, der führende Betreiber von Ladestationen in Slowenien zu werden.“

Zur Hardware der Ladegeräte äußern sich die Partner in ihrer Mitteilung nicht. Auf einem Pressebild vom ersten bereits eröffneten Standort ist aber ein Hypercharger von Alpitronics abgebildet. Der Hersteller hat bekanntlich u.a. Ladesäulen mit bis zu 200 bzw. 400 kW im Sortiment – und dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Geräte für andere Hofer-Standorte zuliefern.

