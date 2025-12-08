Alle Kategorien Alle Kategorien
Bravida bestellt bei Ford 500 E-Transporter für dänische Flotte

Ford hat von der Firma Bravida in Dänemark eine Bestellung über 500 neue E-Lieferwagen erhalten. Der Auftrag umfasst mindestens 350 E-Transit Custom und 150 E-Transit Courier zur Auslieferung im Jahr 2026. Mit den schon vorhandenen Stromern im Fuhrpark des Auftraggebers bilden die E-Transporter dann 60 Prozent der Firmen-Gesamtflotte.

Von Cora Werwitzke
08.12.2025 - 15:30 Uhr

Bravida ist ein schwedischer Anbieter von technischen Komplettlösungen im Bereich Service und Installation. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als skandinavischen Marktführer für technische Gebäudeinstallationen – auch in Dänemark unterhält die Gruppe einen großen Ableger. Mit den 500 neu bestellten E-Transportern wird sich die strombetriebene Flotte von Bravida in Dänemark nun auf mehr als 800 Einheiten erhöhen. Denn das Unternehmen hat bei Ford schon vor einiger Zeit 300 Ford E-Transit für 2025 geordert.

Für Ford Dänemark handelt es sich um einen Rekordauftrag. „Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Bravida, die die Elektrifizierung von Transportern in Dänemark deutlich beschleunigt“, betont Frank Skjærbæk, Geschäftsführer für Ford bei Importeur NCG Motor Company. NCG steht dabei für die dänische Nic. Christiansen Gruppe.

Publik gemacht haben die Partner die Bestellung über 500 neue Elektrotransporter dieser Tage auf der Fleet Network Expo in Kopenhagen. Die Fahrzeuge werden u.a. „mit einem umfangreichen Sicherheits- und Komfortpaket ausgeliefert“, das den Bravida-Technikern im täglichen Einsatz die Arbeit erleichtern soll. „Mit diesem Auftrag unterstreichen wir unser Ziel, den Umstieg auf Elektrofahrzeuge in unserer Flotte zu beschleunigen“, kommentiert Christian Also, CEO von Bravida Denmark. „[…] Die Transporter von Ford erzielen in allen unseren wichtigsten Kriterien hervorragende Ergebnisse und verfügen über ein erstklassiges Sicherheitspaket, das für uns absolut entscheidend war.“

nyheder.ford.dk (auf Dänisch)

