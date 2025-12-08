Tesla-Akkus von Panasonic halten wohl deutlich länger als von LG

Bei der EV Clinic handelt es sich um eine hochangesehene Spezialwerkstatt für Elektroautos aus Kroatien, die auch einen Standort in Berlin zusammen mit einem Franchise-Partner unterhält. EV Clinic hat nun die Qualität verschiedener in Tesla-Fahrzeugen verbauten Batteriepakete miteinander verglichen – und kommt zu dem Schluss, dass es erhebliche Unterschiede gibt.

So schreibt EV Clinic auf X, dass nichts dran sei um den Hype um Batteriesysteme „Made in China“, die angeblich die „besten“ der Branche seien. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall, zumindest wenn man die im Tesla Model 3 und Model Y verbauten Akkupacks vergleicht. Dabei geht es aber nicht um den Vergleich sämtlicher Hersteller, sondern den Unterschied von NCM811-Batteriepacks hergestellt von LG Energy Solution im chinesischen Nanjing für das Tesla Model 3/Y, im Vergleich zu den NCA-Packs von Panasonic „Made in USA“.

Dabei weisen die LG-Akkupacks im Vergleich zu den Panasonic-Packs extrem hohe Ausfallraten und eine deutlich kürzere Lebensdauer auf: Laut den Erfahrungswerten der EV Clinic halten die LG-Akkus nur 250.000 Kilometer, während die Panasonic-Akkus für 400.000 Kilometer taugen.

Konkret berichtet EV Clinic, dass in über 90 Prozent der Fälle, bei der Kunden Hilfe von der Werkstatt benötigten, eine Reparatur auf Zellebene bei LG-Batterien nicht möglich ist. Die Zelldegradation innerhalb der betroffenen Module gehe weit über das hinaus, was wiederhergestellt werden könne, so EV Clinic. Das Problem SEI selten eine einzelne defekte Zelle – die meisten defekten Module enthielten mehrere Zellen mit extrem hohem Innenwiderstand. Doch selbst wenn EV Clinic defekte Zellen durch gebrauchte, passende Spenderzellen ersetzen konnten, so fielen die verbleibenden geschwächten Zellen oft kaskadenartig aus. Heißt: Die Reparatur dieser Batterien ist unwirtschaftlich.

„Die Zellen sind, gelinde gesagt, katastrophal“, so EV Clinic daher über die beanstandeten LG-Zellen. Dagegen trete bei Panasonic meist nur ein Ausfall einer einzelnen Zelle bei 250.000 km auf, der reparabel ist, während bei LG dann bereits mehrere Zellen ausfallen.

