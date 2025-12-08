VinFast will E-Scooter und E-Busse in Indien herstellen

Das vietnamesische Unternehmen hat eine Absichtserklärung mit der Regierung des südindischen Bundesstaats Tamil Nadu unterzeichnet, um 500 Millionen US-Dollar (ca. 429 Millionen Euro) in den Ausbau seiner Produktionsstätte in Thoothukudi, einer Hafenstadt im Süden von Tamil Nadu, zu investieren. Dieser Schritt markiert den Beginn der zweiten Phase einer 2-Milliarden-Dollar-Investitionszusage von VinFastan den Bundesstaat, nachdem in der ersten Phase bereits 500 Millionen US-Dollar bereitgestellt wurden.

VinFast wird rund zwei Quadratkilometer Land neben seinem bestehenden 1,6 Quadratkilometer großen Gelände im SIPCOT-Industriepark erwerben. Das Unternehmen wird die zusätzlichen Flächen nutzen, um spezielle Werkstätten und Produktionslinien für Elektrobusse und Elektroroller einzurichten. Die geplanten Produktionsmengen für diese Segmente wurden noch nicht bekannt gegeben.

Der vietnamesische Automobilhersteller hatte im August 2025 bereits die Produktion von Elektroautos in Indien aufgenommen und plant, seine Präsenz bis zum nächsten Jahr rasch auszubauen. Kürzlich zitierten lokale Medien den CEO von Vingroup Asia und VinFast Asia, Pham Sanh Chau, mit der Aussage, dass das Unternehmen plant, bis August 2026 Elektrobusse und im selben Jahr elektrische Zweiräder auf den Markt zu bringen.

Zweiräder sind das größte EV-Segment in Indien und machten im vergangenen Jahr mit 1,15 Millionen Einheiten oder rund 59 Prozent den größten Anteil der 1,95 Millionen verkauften Elektrofahrzeuge aus. E-Busse sind mit 3.822 Einheiten volumenmäßig nach wie vor ein kleines Segment, aber aufgrund ihres hohen Stückwerts dennoch von Bedeutung. Die indische Regierung fördert nachdrücklich die Einführung von Elektrobussen für den öffentlichen Nahverkehr, was sie zu einem lukrativen Segment für Hersteller macht. Im Rahmen des FAME-Programms wurden 400 Elektrobusse eingeführt, und im Rahmen der Programme FAME II und PM E-Drive wurden weitere 6.862 bzw. 13.800 Einheiten zugesagt.

„Die geplante Erweiterung des Werks in Tamil Nadu wird es uns ermöglichen, unsere Produktpalette in Indien von Elektroautos auf Elektrobusse und E-Scooter auszuweiten und so ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen zu erfüllen“, sagte Pham Sanh Chau, CEO von Vingroup Asia und VinFast Asia. „Wir erwarten auch, dass diese Initiative neue Arbeitsplätze schafft, die Lokalisierung vorantreibt und die Qualifikationen der lokalen Arbeitskräfte stärkt. VinFast ist überzeugt, dass Tamil Nadu auch weiterhin eine strategische Drehscheibe für unsere globale Expansion sein und in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Ziele Indiens im Bereich der grünen Mobilität spielen wird.“

Derzeit verkauft VinFast in Indien zwei SUV-Modelle – den VF 6 und den VF 7 –, die im erwähnten Werk in Thoothukudi aus CKD-Bausätzen montiert werden. Das Werk hat eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 Einheiten, die das Unternehmen auf 150.000 Einheiten ausbauen will, um neue Modelle aufzunehmen. In einem kürzlichen Interview mit CNBC-TV18 gab Chau Pläne bekannt, im Februar 2026 den Limo Green MPV auf den Markt zu bringen und später die SUVs VF 3 und VF 5 in das lokale Angebot aufzunehmen.

Dieser Artikel von Sagar Parikh erschien zuerst in der internationalen Ausgabe von electrive.

vinfastauto.in