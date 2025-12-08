Volkswagen kommt mit der eigenen Werksplanung nicht voran

Starten wir mit der sogenannten Planungsrunde bei VW. Normalerweise ist das ein fester Termin im November. Dann legt der Konzern fest, welche Modelle in den kommenden fünf Jahren in welchen Werken gebaut werden. Dieses Jahr ist aber alles anders. Die Planungsrunde verzögert sich – und zwar wohl so stark, dass man sie 2025 gar nicht mehr abschließen wird. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Konzernkreise. Und die Gründe klingen nach ziemlich viel Diskussionsbedarf im Management.