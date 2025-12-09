Eve Air Mobility und Beta Technologies kooperieren bei Flugtaxi-Elektromotoren

Der Lieferantenvertrag hat eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren und einen Umfang von bis zu einer Milliarde US-Dollar. Das kommt für Beta Technologies gerade recht, denn das von Amazon und General Electric unterstützte Unternehmen ist erst im November an die Börse gegangen, hat dabei über eine Milliarde US-Dollar an Kapital aufgenommen und muss nun gute Nachrichten für die Aktionäre produzieren.

Die Vereinbarung folgt auf eine erste Evaluierungsphase, in der Eve die Leistung der Beta-Motoren in seinem technischen Prototyp getestet und validiert hat, um sich auf den ersten Flug vorzubereiten, der voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 stattfinden wird.

Konkret geht es bei dem Deal um die Lieferung sogenannter Pusher-Motoren mit der Bezeichnung H500A. Dieses dienen bei elektrisch senkrecht startenden und landenden Fluggeräten (eVTOL) dazu, den Vortrieb im Reiseflug zu erzeugen und die Effizienz im horizontalen Flug zu steigern. Der H500A hat eine Maximalleistung von 427 kW und kann in einer Höhe von bis zu 4.270 Metern betrieben werden.

Eve Air Mobility, das zum brasilianischen Luftfahrtkonzern Embraer gehört, will diese Pusher-Motoren von Beta Technologies mit seinen eigenen Lifter-Motoren kombinieren, die den den senkrechten Auftrieb für Start, Schwebeflug und Landung erzeugen. Diese baut Eves Muttergesellschaft Embraer in einem Joint Venture mit dem japanischen Elektromotoren-Hersteller Nidec.

„Die Integration von Beta Technologies in unsere Lieferkette ist ein entscheidender Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres eVTOL-Programms”, sagt Johann Bordais, CEO von Eve Air Mobility. „Ihre Elektromotorentechnologie wird eine entscheidende Rolle bei der Antriebskraft unserer Flugzeuge während des Fluges spielen und die Reife unserer Antriebsarchitektur auf dem Weg zur Inbetriebnahme unterstützen.“

Noch hat Eve Air Mobility wie die meisten anderen Entwickler auch noch keine Zulassung für sein erstes eVTOL, das z.B. als Flugtaxi genutzt werden könnte. Laut eigenen Angaben liegen dem Unternehmen aber bereits 2.800 Bestellungen für den elektrischen Senkrechtstarter vor. Wenn alles gut läuft, so könnte Eve Air Mobility im kommenden Jahr die Test- und Zertifizierungsphase erfolgreich meistern und Ende 2026 oder in 2027 mit den Auslieferungen beginnen.

eveairmobility.com