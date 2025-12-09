Frankreich: SNCF peilt 5.000 Ladepunkte für eigene Firmenflotte an

Ziel dieser Dreierpartnerschaft ist es, die verschiedenen Standorte der SNCF schrittweise mit Ladeinfrastruktur auszustatten und so die Elektrifizierung ihrer Dienst- und Poolfahrzeuge zu ermöglichen. Der Aufbau läuft bereits einige Monate. Bis wann die 5.000 Ladepunkte in Gänze installiert sein sollen, präzisieren die Partner nicht. Klar ist aber, dass Eiffage und Virta neben der Errichtung auch mindestens sechs Jahre den Betrieb und die Wartung verantworten. Vor diesem Hintergrund haben die Partner nun eine strategische Kooperation vereinbart.

„Gemeinsam mit Eiffage Énergie Systèmes haben wir eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt, die ein schlüsselfertiges Angebot umfasst – von der Planung, Parametrierung, Lieferung und Installation der Ladestationen bis hin zum Betrieb, zur Wartung sowie zur Überwachung und Betreuung der Kunden“, bekräftigt Brendan Shepard, Sales Team Lead bei Virta.



Bereits jetzt sind im Zuge des Großprojekts 105 Ladepunkte in ganz Frankreich an Verwaltungsgebäuden und Technikzentren der SNCF in Betrieb genommen worden, weitere 34 Ladepunkte befinden sich aktuell im Aufbau. „Bei den meisten Installationen handelt es sich um Alfen-Doppelladestationen, die speziell auf die Anforderungen des Bahnbetreibers zugeschnitten wurden“, teilt Virta mit. Daneben umfasst das Projekt auch die Integration bestehender Ladepunkte, wie beispielsweise 20 Schneider-Ladestationen, die zuvor an einem Standort in Saint-Denis installiert waren.

Als Auftraggeber agiert konkret die Tochter SNCF Immobilier. Diese habe sich mit Blick auf den Betrieb für einen Launch-Vertrag mit Flottenmanagement entschieden“, schreibt Virta. In diesem Zuge können Fahrerinnen und Fahrer von Dienstfahrzeugen kostenlos laden. An ausgewählten Standorten, insbesondere im Nordwesten Frankreichs und im Großraum Paris, dürfen SNCF-Mitarbeitende an den Ladern zudem ihre Privatfahrzeuge zu einem vergünstigten Tarif laden.

Mit der Initiative macht sich die SNCF fit für das französische Mobilitätsgesetz (Loi d’orientation des mobilités – LOM), das 2019 verabschiedet wurde und darauf abzielt, den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Netz sowie auf privaten Parkplätzen zu beschleunigen. Seit dem 1. Januar 2025 müssen Unternehmen mit mehr als 20 Stellplätzen demnach fünf Prozent ihrer Parkplätze mit Ladestationen ausstatten. Und das Gesetz verpflichtet zudem Unternehmen mit einem Fuhrpark von mehr als 100 Fahrzeugen, ihren Fuhrpark bis 2030 zu 50 Prozent auf emissionsarme Fahrzeuge umzustellen.



virta.global