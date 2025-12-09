Ironie der Transformation: MAN liefert Diesel-Lkw elektrisch aus

MAN und sein langjähriger Logistikpartner VEGA International gehen den nächsten Schritt in Richtung klimaneutrale Lieferkette. Bisher wurden die neuen Lkw auf dem Weg zum Kunden bereits auf dem längsten Abschnitt per Bahn transportiert. Jetzt wird auch die letzte Meile elektrifiziert. Das heißt: Von der Schiene runter, auf den E-Lkw rauf – und ab zum Händler. Die beiden Partner haben das Konzept unter dem Namen Electrifying Outbound über Monate mit zwei MAN eTGX getestet. Die Bilanz hat überzeugt, denn Batterie, Reichweite und Einsatzfähigkeit haben sich im täglichen Realbetrieb bewährt. Deshalb will VEGA bis Ende 2026 weitere 30 bis 40 dieser Elektro-Lkw in der Auslieferungslogistik einsetzen.